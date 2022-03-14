Минобороны: Никакой пощады иностранным наемникам не будет, уничтожать будем точечно

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

- Ряд западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наемников Украины в боевых действиях против подразделений российских войск. Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве этих стран, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор предупредил, что "все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны", и по ним и впредь будут "наносить точечные удары", как 13 марта в Старичах и Яворовском полигоне Львовской области.

- Хочу повторно предупредить, – никакой пощады наемникам не будет, где бы они на территории Украины они не находились.

Представитель Минобороны России подчеркнул, что киевский режим продолжает "применять тактику террора, используя наиболее разрушительные виды оружия против мирного населения и гражданской инфраструктуры", когда наносит удары по густонаселенному району Донецка тактическими ракетами "Точка-У" с кассетным боеприпасом.

Конашенков пообещал в ответ на эти действия применить оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений.

И попросил всех граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны рядом с такими предприятиями.

Напомним, прошлый раз генерал-майор предупреждал таким образом украинских гражданских специалистов, которые работали в 72-ом главном Центре информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, откуда звонили "сотрудники безопасности" российских банков, шло активное словесное "минирование" российских школ, детских садиков и торговых центров.

После этого по этим центрам в Киеве был нанесен ракетный удар высокоточным оружием. После этого жители России с удовлетворением заметили, что мошенники стали им звонить меньше.

Кстати, свое обещание Минобороны уже начало выполнять: сегодня на территории завода "Антонов" вблизи Киева был уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск. В ряде украинских СМИ заявили, что там хранили большое количество элитного алкоголя. Кто-то ловко списал недостачу спиртного позволив украинским националистам складировать у себя оружие.

В ЭТО ВРЕМЯ

Подразделения российских Вооруженных Сил, продолжая наступление, овладели населенным пунктом Степное. Группировка войск Луганской Народной Республики ведет наступательные действия в северо-восточных районах Северодонецка.

Утром 14 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины.

В результате удара выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь. В то же время средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один "Байрактар ТБ-2".

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 86 объектов ВСУ, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники.

Всего за время операции уничтожено:

100 - самолетов.

145 - беспилотных летательных аппарата.

1298 - танков и других боевых бронированных машин.

124 - реактивные системы залпового огня.

469 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1047 - единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.