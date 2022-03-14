Геннадий Онищенко: Столтенберг врет - Россия не может применить на Украине химическое оружие, мы уничтожили его ещё в 2017-м

Геннадий Онищенко в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия, возможно, «планирует использовать химическое оружие на Украине».

Эту «сенсацию» по нашей просьбе комментирует эксперт в области химического разоружения, много лет участвовавший в международных встречах и подготовке документов по этой проблематике, Геннадий Онищенко.

- ...Ну, что касается господина Столтенберга, известного под псевдонимом «агент Стеклов», вы знаете, наверное, об этом, - начал свой комментарий Геннадий Григорьевич.

- Нет. Что за псевдоним? Расшифруйте.

- Ну, он в молодые годы был в разработке КГБ как «агент Стеклов».

(Западные СМИ утверждали, что Столтенберг в начале 1990-х, будучи членом Норвежской рабочей партии, якобы, со ссылкой на источник в норвежской секретной полиции, имел контакты с представителями КГБ, мог служить источником секретных сведений военного характера и будто бы проходил в этих донесениях под кодовым именем "Стеклов».)

- Вот сейчас давайте - по существу вопроса.

- Слушайте меня, ну, не надо! Не надо...

Значит, что касается оружия массового уничтожения. Наша страна одной из первых подписала Конвенцию по уничтожению химического оружия.

Всего на уничтожение было заявлено 40 тысяч тонн – это то оружие, которое хранилось еще со времен Николая Второго. Вот. И в советский период оно нарабатывалось. И была создана государственная комиссия, в составе которой и мне довелось поработать.

- Надо полагать, успешно.

- Уже к 2017 году мы на территории Брянской области закончили всю эту эпопею, когда были уничтожены все боеприпасы в виде авиационных бомб разной модификации, разного калибра.

Под контролем международной профессиональной комиссии.

- А как и где там все это проводилось?

- У нас специально были созданы самые высокотехнологичные, с точки зрения уничтожения опаснейших химических веществ, предприятия, где использовались самые современные технологии. Причем, мы привлекали для этого специалистов со всего мира, чтобы построить эти заводы и уничтожить химическое оружие.

Наша страна полностью избавилась от запасов химоружия, чего не скажешь о США, которые даже и половины своих запасов, а их у них более 300 тысяч тонн, не уничтожили. У американцев на это «не хватает денег».

- Понял.

- То есть, у нас нет сейчас химического оружия. Но для чего «гонит дезу» господин Столтенберг? Как завзятый фантазер и враль, он, таким образом, пытается отвлечь мировое общественное мнение от тех конкретных претензий, которые мы предъявляем сегодня по Украине к Соединенным Штатам Америки. Понимаете? Вот для чего он все это делает...