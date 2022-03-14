Мирные украинцы о наших военных под Киевом: "По телеку что нам только не вещали про российскую армию, а хлопцы пайками делятся"

Фото: Александр КОЦ

Сначала я не понял, что изменилось на улицах поселков под Киевом, которые находятся под контролем российских Вооруженных Сил. Вроде та же техника вдоль улиц, блокпосты с вооруженными росгвардейцами, посеченные осколками ветки деревьев на обочинах… И вдруг мимо всего этого «инопланетного» проезжает мужичок на велосипеде. Люди! Их же не было раньше. А сейчас потихоньку вылезают из своих подвалов, поборов свой страх и сломав внутри стереотипы.

- Пока свет был, по телеку что нам только не вещали про российскую армию – насильники, мародеры, убицы, - признается один такой «велосипедист». – А сейчас смотришь – хлопцы как хлопцы. Пайками делятся.

В отсутствии нормальной гражданской логистики и из-за неработающих магазинов местное население уже наладило с российскими военными натуральный обмен. За сигареты сельчане привозят бойцам картошку и морковку, на тушенку можно выменять законсервированные овощи. Отношения из подозрительно-настороженного потихоньку эволюционирую в сдержанно дружеские и деловые. Местные признают, что эта эволюция может им дорого обойтись, если сюда вернутся украинские военные: «Вы уж нас теперь не оставляйте», - говорят они.

Росгвардейцы, которые на освобожденных территориях призваны следить за порядком, окапываются основательно, врывая в землю бэтээры, сооружая блиндажи и опорные пункты. Не похоже, что они здесь проездом.

Блокпосты на отвоеванных территориях постепенно усиливаются. И это не случайно. Украинские диверсионные группы продолжают попытки проникнут в тыл российских войск. В минувшие выходные на один из таких блокпостов выехала машина с двумя мужиками в форме фирмы «Каринтия» - сразу не разберешь, чьих будут. Попытались сыграть под россиян, но были изобличены, завязался бой, в котором погибли оба. При себе – документы полковников ВСУ. Начали пробивать по базам – сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины – Дмитрий Сокол и Олег Ахмедов.

Убитые диверсанты при себе имели документы полковников ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Последний, к слову, давно известен российским спецслужбам. Пару лет назад Лефортовский суд Москвы заочно арестовал тогда начальника херсонского подразделения украинской военной разведки Олега Ахмедова по обвинению по статье «теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

ФСБ России в 2019 году задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу ГУР - гражданина Украины и россиянку-военнослужащую, которая, как считает следствие, в 2017-2018 годах передала украинской военной разведке доверенную ей по службе гостайну. На парочку чекисты вышли, расследуя другое дело, в рамках которого один из задержанных рассказал, что по заданию полковника Олега Ахмедова из дислоцированного в Херсоне подразделения украинской военной разведки он оборудовал в Крыму схроны с взрывчаткой и боеприпасами. Именно Ахмедов, по данным российской контрразведки, был вербовщиком и куратором задержанных россиянки и украинца. Они планировали диверсионно-террористические акты на объектах социальной и военной инфраструктуры.

К слову, в машине при осмотре российские военные обнаружили американскую взрывчатку С4 с украинскими взрывателями к ней. А также карту, с помеченными на ней объектами критической инфраструктуры. Видимо, диверсанты рангом пониже на Украине повывелись.

При осмотре автомобиля диверсантов была найдена американская взрывчатка С4 с украинскими взрывателями к ней. Фото: Александр КОЦ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сохранить жилые дома и жизни людей. Как идёт наступление на Киев

Уникальные кадры, предоставленные Министерством обороны: российские военные впервые демонстрируют боевое применение высокоточного боеприпаса «Краснополь». Беспилотник, висящий над украинскими позициями, фиксирует прямое попадание по броневику (подробности)

Военная спецоперация на Украине 14 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Объявленная президентом России Владимиром Путиным военная спецоперация в Донбассе продолжается уже 19-е сутки. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 марта 2022 года (подробности)