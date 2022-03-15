Квартира Зеленского и завод Порошенко: Чем владеют в России украинские политики и олигархи

Даже у Зеленского есть в Крыму квартира стоимостью 100 миллионов рублей! Фото: YouTube

Деньги, как говорится, не пахнут. Несмотря на враждебное отношение к России, многие украинские нувориши не стеснялись вести бизнес в нашей стране. И ведут до сих пор...

Самый известный скандал, пожалуй, случился с экс-президентом самостийной Петром Порошенко (возглавлял страну в 2014 - 2019 годах). В середине десятых годов обнаружилось, что приобретенная им в 2001 году Липецкая кондитерская фабрика исправно работает даже после объявления им России «страной-агрессором». С 2013 по 2015 год предприятие перечислило в наш бюджет более 1 млрд рублей, а в 2016-м - еще около 8 млн долларов, что вызвало гнев патриотов незалежной. И в 2017 году липецкий филиал «Рошен» был закрыт. Уволили 667 сотрудников.

Но это был не единственный бизнес «шоколадного Пети», как называли его земляки. В 2018 году украинские журналисты выяснили, что он владеет все в той же Липецкой области крахмальным заводом и фирмой, занимающейся зерном. И в 2015-м эти предприятия принесли ему 700 тысяч долларов чистого дохода. В администрации Порошенко от активов, естественно, открестились.

Но журналисты уверяли: фирмы переоформлены на кипрскую компанию, также связанную с Порошенко. Звучали в прессе и заявления о том, что в свое время Петро Олексиевич удачно «приватизировал» цементный завод в Бахчисарае. Мол, якобы он и сегодня имеет отношение к комбинату - через подставных лиц.

АХМЕТОВ ПРОДАЛ ШАХТЫ САМ СЕБЕ?

Главный олигарх Украины Ринат Ахметов (состояние $7,6 млрд) в середине 2012 года приобрел три шахты в Ростовской области - шахтоуправление «Обуховское», «Донской антрацит» и «Сулинантрацит». Дела шли успешно: один только «Донской антрацит» в 2020 году отдал в бюджет РФ 266 млн рублей налогов.

В августе прошлого года стало известно о продаже ростовских активов Ахметова кипрской фирме Valleyton Investments Limited. Правда, истинный владелец кипрского офшора неизвестен, а сама компания была зарегистрирована незадолго до сделки, что наводит на определенные мысли: не перекладывает ли он имущество из одного кармана в другой?

«КУРИНЫЙ КОРОЛЬ» ПЕРЕДАЛ БИЗНЕС МОСКВИЧАМ

Над киевской элитой смеялись даже на родине. Украинская художница Дарья Марченко выложила картину «Лицо коррупции» из фантиков от конфет фабрики Roshen, которой владел Порошенко. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP/East News

Отметился в России и «куриный король» Украины Юрий Косюк (состояние $800 млн). Глава холдинга «Мироновский хлебопродукт» и бизнес-партнер Порошенко входил в топ-5 богатейших людей незалежной. Незадолго до событий 2014 года его холдинг приобрел около 40 тысяч га в Воронежской области для выращивания зерна. Позже олигарх занял должность первого замглавы администрации Порошенко. С воронежским бизнесом Косюк расстался в 2015-м, продав его московским инвесторам, но пару лет все же успешно получал прибыль.

В 2017-м Косюк расстался и с крымскими активами - птицефабрикой «Дружба Народов Нова», «Крымской фруктовой компанией» и мясокомбинатом «Дружба Народов». Как пишут СМИ, успешные сельхозпроекты у него перекупил один крупный российский агрохолдинг. Сумма сделки не называлась, но весь крымский бизнес Косюка эксперты оценивали в $60 - 70 млн.

Долго держался в России и глава аграрного холдинга «Кернел групп» Андрей Веревский ($500 млн). За свои антироссийские настроения и поддержку президента Владимира Зеленского тот еще в 2018 году попал в санкционные списки РФ. Однако, как уверяют аналитики, вплоть до марта 2020 года был совладельцем зернового терминала в порту Тамань, имея 50% от перевалки зерна (около 4 млн тонн в год).

У ЯЦЕНЮКА ИНТЕРЕСЫ В ЯЛТЕ?

Майданный премьер Арсений Яценюк (возглавлял правительство Украины в 2014 - 2016 годах) в начале 2000-х успел побыть министром экономики Крыма. Свидетели той эпохи припоминают, что многие махинации с землей и «прихватизацией» предприятий проходили не без участия означенного министерства... Многие эксперты предполагают, что за это время он также обзавелся теневым бизнесом на полуострове. Возможно, есть он у него и сегодня - через подставных лиц. Недавно появилась информация о ялтинском ООО «Скай Плаза», которой владеет Ольга Борисова - теща Алексея Бурбака, одноклассника и друга Арсения Яценюка.

При этом деятельность «Скай Плазы» связана со скандалами: помимо бывшего Дома торговли и кинотеатра в центре Ялты, это ООО умудрилось отхватить приличный кусок городской земли, которую планировали застроить.

- Мы не раз выясняли отношения с этой фирмой и аффилированными (связанными. - Ред.) с ней лицами, - пояснила «КП» мэр Ялты Янина Павленко. - Мы обратились в правоохранительные органы для проверки законности приобретения данных объектов в украинский период. «Скай Плаза» оформила на себя земельный участок под всей Советской площадью, вплоть до выхода из администрации и фонтана, который является городской собственностью. Земельный участок нам удалось вернуть, но вопросов еще много.

- Конечный бенефициар (получатель выгоды. - Ред.) - Арсений Петрович Яценюк! - утверждал в 2019 году тогдашний глава администрации Ялты Алексей Челпанов. - Он получил эту землю в аренду, когда работал в Крыму в 2000-х годах.

«ПЕРЕОФОРМЛЯЮТ ФИРМЫ НА РОССИЯН»

«Слуга народа» прикупил жилье напротив Ливадийского дворца, с бассейном и у самого моря. Фото: REUTERS

Крым - лакомый кусочек для многих украинских богачей.

- Есть несколько групп олигархов, которые строили бизнес на полуострове, - рассказал «КП» известный крымский политолог Владимир Джаралла. - Первая - группа олигархов, связанная с бежавшим президентом Виктором Януковичем. Главное богатство Крыма - земля, особенно в курортных зонах, и их капиталы концентрировались вокруг нее. Интересовались они и землями сельхозназначения. Но в последнее время пошел процесс смены собственников: они продают принадлежащие им пансионаты. А иногда мы имеем дело с фиктивной сменой собственников - по законодательству в приграничной зоне граждане Украины не могут иметь недвижимость, вот и находят партнера с российским паспортом.

Есть своя «крымская история» и у Игоря Коломойского ($1,8 млрд). Он был первым, кто потерял свое имущество на полуострове. Как писали СМИ, у него там были и пансионаты, и шикарные апартаменты, и автозаправки. Формально у Коломойского там ничего не осталось, а что оформлено на третьих лиц, сказать сложно. Кстати, его Приватбанк, уходя из Крыма, забрал все средства вкладчиков...

Ринат Ахметов официально тоже потерял бизнес в Крыму. Бизнесмен владел «Крымэнерго», который после энергоблокады был национализирован. А его санаторий «Ай-Даниль» национализировали и продали другому собственнику.

Но точно ответить на вопрос: что еще осталось в Крыму у украинских олигархов, невозможно. Большинство сделок купли-продажи - коммерческая тайна.

КСТАТИ

«Слуга народа» платил налоги в России

Отдельная история - российский бизнес Зеленского, который у него обнаружили в начале 2019 года. Оказалось, существуют сразу три российские компании, которые продают нашим телеканалам фильмы и сериалы («Папик», «Сваты» и пр.), созданные основателем «Студии «Квартал 95» Владимиром Зеленским. Причем эти три компании были учреждены кипрской фирмой Green Family Ltd, бенефициаром которой украинские журналисты тоже назвали Зеленского. Указывалось, что только с 2014 по 2017 год эти компании Зеленского заработали около 350 млн гривен (более 1 млрд рублей по нынешнему курсу). С уплатой налогов в России, конечно.

- Как я могу закрыть эту компанию? Контракт до 2021 года. С 2011 до 2021 года мы получаем роялти (выплаты за использование авторских прав. - Ред.) от «Сватов». Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет! - оправдывался «слуга народа».

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