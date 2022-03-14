Лицемерие Европы: президента Франции поймали на лжи в прямом эфире

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон разошёлся в собственном мнении относительно событий на Украине. Давая пресс-конференцию по ситуации в крупнейшей стране Европы, лидер Пятой Республики сообщил французским журналистам:

— Я пессимистично настроен и обеспокоен [в связи с Украинским кризисом].

Однако уже через пару минут, отвечая на аналогичный вопрос журналистов из других стран ЕС, политик высказался диаметрально противоположно:

— Я определённо оптимистично [оцениваю эту ситуацию], — сказал он по-английски. (Одним из первых в Рунете на сей казус обратил внимание телеграм-канал «Франция со Спутника»).

Возможно, то была просто оговорка. На Украине уже третью неделю продолжается спецоперация ВС РФ; искажая факты, западные СМИ односторонне изображают её как «агрессию», игнорируя разгул неонацистов в Незалежной и не брезгуя откровенными фейками.

Однако, как подтвердит любой лингвист-практик, при разговоре на неродном языке вероятность «оговорки по Фрейду» куда выше — просто потому, что мозг занят не контролем за смыслом речи, а её переводом. Так что, возможно, со стороны Макрона имела место отнюдь не оплошность.

Действительно, в отличие от многих транснациональных гигантов, французские фирмы пока не спешат усиливать санкции и остаются на российском рынке. А сам лидер Пятой Республики, остро нуждаясь хоть в каких-то успехах за месяц до президентских выборов, не прочь примерить лавры общеевропейского миротворца. Прецеденты есть — аналогичную роль «медиатора» между Россией и международным сообществом сыграл после юго-осетинской войны 2008 года тогдашний президент Франции Николя Саркози.

Возможно, этим и вызван «определённый оптимизм» Макрона — ведь чем более кризисной будет ситуация на Востоке Европы, тем дороже будут стоить услуги миротворца. По крайней мере, такой стратегии, похоже, придерживаются в Елисейском дворце — и оттого не спешат рвать связи с Россией, в отличие от атлантических партнёров.