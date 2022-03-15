Туркменбаши-3 - на белых «Жигулях»

Новый президент Туркменистана - Сердар Бердымухамедов. Фото: REUTERS

Есть в мире тихий, солнечный и, как кажется сейчас, счастливый уголок, где нет событий. Там не происходит ничего. Там лишь белоснежные улицы. Мраморные дворцы. Золотые памятники.

Там так спокойно и стабильно, что иностранный журналист, зачем-то здесь очутившись, впадает в ступор.

- Почему на этих прекрасных улицах нет людей? - спрашиваешь у полицейского в самом центре города.

- Они на работе, - отвечает.

Вечером та же картина - пустынный центр города и ни единой души.

- Но где же люди?

- Вернулись с работы.

И мало кто в городе рискнет рассказать правду. Что ходить по парадным улицам нельзя - не для того они строились. Что хозяин этой страны не любит черные автомобили, поэтому вокруг они белоснежны.

Невозможно иностранцу объяснить - почему и зачем?

Потому что это Ашхабад. Туркменистан.

Загадочная страна, где все-таки произошло Историческое событие. Президент страны Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов внезапно объявил, что «нужно дать дорогу молодым» (хотя и сам он не такой уж древний, ему 64 года). И назначил выборы.

Итоги голосования, прошедшего в минувшие выходные, должны были объявить в понедельник, 14 марта (на момент подписания номера «КП» в печать их еще не обнародовали, однако явка уже составила феноменальные 97%), но ставлю миллиард против одного рубля - новым президентом станет... снова Бердымухамедов. Только не отец, а сын. 40-летний Сердар. В его руки перейдет богатое газом королевство.

Но для начала напомню, что это такое - Туркменистан.

Великолепный Гурбангулы Бердымухамедов посадил своего сына - скромного Сердара - на коня. Но держит ситуацию под уздцы... Фото: Соцсети

ЗОЛОТАЯ СТАТУЯ

Я бывал в этой стране и каждый раз уезжал в восхищении. В конце 90-х, когда страной правил Сапармурат Ниязов, казалось бы - вот он, самый эксцентричный правитель мира. Он словно сбежал из фильма про Бората и вселился в выдуманную им самим страну.

Посудите сами. Первым делом Ниязов установил в центре столицы памятник... самому себе. Гигантская 50-метровая золотая фигура возвышалась над городом и вращалась вслед солнцу. В те годы на просторах СНГ бушевала демократия, и, обнаружив в Туркмении удивительного президента, многие даже обрадовались. Тогда Туркмения переживала туристический бум желающих сфотографироваться на фоне вымирающей автократии (так тогда думалось), а у президента Ниязова, кстати, накопилось много интересных идей. Он переименовал себя в Туркменбаши (глава туркмен), назвал своим именем второй по размеру город (бывший Красноводск), написал книгу «Рухнаму» («Духовность»), для изучения которой были созданы университеты, а в школах учрежден специальный предмет. Переименовал месяцы в честь себя и родственников. Отменил слово «хлеб» и дал ему имя своей матери. Упразднил цирк, балет, оперу и пенсию для стариков. Решил построить в пустыне зоопарк для пингвинов...

В общем, шестикратный герой Туркмении и первый президент жил широко, интересно, пока вдруг не умер. Смена власти произошла традиционно для таких королевств. Так как дети Ниязова, дочь и сын, на трон не претендовали и жили в Европе, выбор пал на... бывшего скромного стоматолога, зампредседателя совмина Бердымухамедова. По конституции, правда, президентом должен был стать глава парламента, но того срочно арестовали - и с тех пор его живым никто не видел.

И, кстати, новый президент оказался не хуже старого. Более того. Богатая газом Туркмения получила правителя даже еще более яркого и артистичного.

РУССКИЙ ВОПРОС

Хотя, подождите... Пора вспомнить - пусть далеко на севере от Ашхабада, но все-таки существует бывшая метрополия - Россия. А внутри Туркмении когда-то проживало много русских. Типичная азиатская история: когда-то они составляли 17,3% от всего населения, теперь их не больше 2 - 3% (данные на 2005 г.). Статус русского языка исключен из конституции. Но это никогда особо не волновало ни местные власти, ни даже Москву. Обе стороны увлеченно вели газовый бизнес. И лишь когда Туркменбаши поставил перед русским населением условие - или отказываетесь от российского паспорта, или вон из страны, - Россия, отвлекшись от подсчета газовых миллиардов, высказала осторожное недовольство...

Новый президент Гурбангулы Бердымухамедов сначала казался человеком прогрессивным. Свежим. Его первые шаги даже породили у недобитой местной интеллигенции надежды на демократию. Президент вернул пенсии и отменил систему пропусков для поездок внутри страны. Золотые памятники стали исчезать из городов. Огненного истукана, вращающегося вслед солнцу, переставили на окраину. «Рухнаму» убрали из школ. И казалось, еще чуть-чуть - и вместо веселого султаната появится еще одна скучная буржуазная страна.

Но, видимо, неограниченная власть пробуждает нестерпимую страсть к творчеству. Туркменский правитель снова начал удивлять любимый народ. И началось...

ПЕВЕЦ, ПИСАТЕЛЬ, НАЕЗДНИК, ГОНЩИК...

- Сначала Бердымухамедов-старший увлекся литературой и стал писать книги о лошадях, собаках, чае. Когда количество книг перевалило за полсотни, их стали дарить как премии. Возник церемониал - одариваемый касался книги лбом (что раньше делали лишь в обращении с Кораном).

- Президент взял себе имя Аркадаг («Большая опора»).

- Исполнил свою песню «Тебе - мои белые цветы» (злые языки утверждают, что ее, на свою беду, сочинил и 2 года исполнял другой певец). Затем написал еще десять.

- Попал в рекорды Гиннесса за песню «Вперед, только вперед, Туркменистан!», которую исполнили сразу 4166 человек.

- Во время скачек упал с лошади, но ему все равно была присуждена победа и приз в 11 млн долларов.

- Выиграл кольцевые гонки. Автомобиль помещен в Национальный музей спорта.

- Запретил ввоз в страну черных автомобилей, потому что «этот цвет приносит туркменам несчастье».

- Фото президента размещены на тысячах плакатов и транспарантов, портретов в учреждениях, в начале почти всех передач национального телевидения и в газетах.

И так далее.

Из-за привычки к беспрерывному изумлению, когда великий Аркадаг вдруг решил «дать дорогу молодым» - страна не удивилась.

Злые языки говорят - это бунт в соседнем Казахстане так сильно озадачил Бердымухамедова, что он решил подстраховаться. Причем, учитывая ошибки Назарбаева, задумал отдать власть не верному соратнику (который легко может стать неверным), а своему сыну.

НАРОДНЫЙ СТИЛЬ ВОЖДЯ

Те самые «Жигули», на которых едет в большую политику новый «вождь» Туркмении. Интересно, машину поставят в музей? Фото: Telegram

Новый президент Туркменистана - Сердар (в переводе «вождь») Бердымухамедов окончил сельхозуниверситет, специальность «инженер-технолог». Когда отец стал президентом, а семья Бердымухамедовых монополизировала в своих руках продовольственную промышленность страны, стал номинально главным специалистом управления по пивной, безалкогольной и винной промышленности. В реальности - семейным смотрителем за отраслью.

При этом успел пожить в Москве, где окончил Дипакадемию при МИД России, и в Женеве - при офисе ООН. А в последнее время служил вице-премьером.

И теперь весь Туркменистан в нетерпении: что готовит для страны ее хозяин? Новые песни? Книги? Статуи?

Но, говорят, новый «султан» - полная противоположность отцу. Сердар нелюдим. И больше всего любит... тишину. Чего многострадальной Туркмении только и не хватало. Вот только этого.

По крайней мере голосовать на выборы Сердар вместе с семьей приехал на... белоснежных «Жигулях» 7-й модели. Новый скромный «народный» стиль, который должен сразить подданных и выгодно оттенить демократичность молодого президента от монументальности его предшественников?

Поживем - посмотрим.