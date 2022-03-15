Собаки, кошки и Достоевский: собрали самые нелепые санкции против России

- Люди, одумайтесь, как вам не стыдно! Меня-то за что? Фото: Олег ЗОЛОТО

...Почему-то при написании этой статьи мне постоянно вспоминался роман Достоевского «Идиот». Может, потому что сам Федор Михайлович угодил под санкции. А может, других литературных ассоциаций вся эта информация просто не вызывает.

Наказать Россию за спецоперацию на Украине сейчас не пытается разве что ленивый. При этом под санкции попадают даже животные и... деревья. Рассказываем о самых нелепых ограничениях.

ДЕРЕВЯННЫЕ УМЫ

Дуб, посаженный Иваном Тургеневым почти 200 лет назад в усадьбе Спасское-Лутовиново Орловской области, стал победителем российской части конкурса «Европейское дерево года». И считался одним из претендентов на победу в европейском голосовании на «лучшее дерево». Но организаторы исключили тургеневский дуб из конкурса.

Одно из последних прижизненных фото тургеневского дерева: в ноябре дуб погиб из-за урагана. Фото: ITAR-TASS

- Как вас напугало дерево? Чем оно угрожает вам? - обратился к организаторам конкурса губернатор Орловской области Андрей Клычков. - Хотите вы давить - давите, вводите санкции - вводите, включайте в санкции кого хотите, но дуб - это выше моего понимания.

К слову, сам дуб до этого печального момента не дожил: в ноябре дерево погибло из-за урагана.

ПОЛНОЕ КОТСТВО

Международная федерация кошек (FIFE) ввела ограничения против российских кошек и их владельцев. До 31 мая «ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге FIFE за пределами России», говорится на сайте организации. А еще усатые-полосатые, принадлежащие россиянам, не могут участвовать в выставках FIFE за пределами России.

Заодно федерация объявила, что выделит часть своего бюджета на поддержку украинских заводчиков и любителей кошек.

ПСУ ПОД ХВОСТ

Международная федерация кинологов (FCI) решила не отставать. И приостановила проведение всех мероприятий на территории России, на которых присуждаются титулы или призы FCI.

При этом в зарубежных мероприятиях российские собаки участвовать пока могут. Правда, на чемпионат Европы-2022 в Париже наших псов не пустят: на этом настояли некоторые иностранные организации.

ГРЕХ ДОСТОЕВСКОГО

В Миланском государственном университете решили ввести санкции против Достоевского. Итальянский писатель Паоло Нори, автор книги «Невероятная жизнь Федора Достоевского», должен был прочитать четыре лекции о великом русском писателе. Но администрация вуза сообщила, что решила «перенести курс о Достоевском во избежание любой формы разногласий в такой напряженный момент».

- Получается, что сегодня является грехом не только быть здравствующим русским в Италии, но и мертвым тоже! - возмутился Паоло Нори.

После разразившегося скандала руководство университета передумало сворачивать курс лекций о Достоевском.

А вот Петр Чайковский не избежал «наказания». Кардиффский филармонический оркестр (Уэльс, Великобритания) решил свести счеты с русским композитором. Из концертной программы убрали увертюру «1812 год». Ее исполнение сочли «неуместным и недопустимым».

«БЭТМЕН» НЕ ПРИЛЕТЕЛ

Щедрой на санкции оказалась и западная киноиндустрия. За день до премьеры в России, которая должна была состояться 2 марта, киностудия Warner Bros. отменила показ фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном.

Sony Pictures тоже заявила о приостановке показов своих фильмов в РФ. 24 марта на экраны должен был выйти фантастический фильм «Морбиус» с Джаредом Лето. Отменить ближайшие релизы решила и Warner Bros.

Дети тоже попали под раздачу: их оставили без новых американских мультфильмов. The Walt Disney Company заявила о приостановке показа своих фильмов в России, в том числе мультика «Я краснею» от Pixar.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Спецотлучение от сцены

Пострадали и наши знаменитые соотечественники, работающие за рубежом.

Мэрия Мюнхена объявила о расторжении контракта с Валерием Гергиевым, который занимал пост главного дирижера местного филармонического оркестра. Гергиева обвинили в том, что он не ответил на просьбу мэра Мюнхена «четко и недвусмысленно дистанцироваться» от российской операции на Украине.

Сотрудничество с Гергиевым прекратили и Баварская государственная опера, и Венский филармонический оркестр. Замену Георгиеву ищет и миланский Ла Скала. Гастроли Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева также отменил концертный зал «Карнеги-холл» в Нью-Йорке.

Отменены мартовские концерты оперной певицы Анны Нетребко в Ла Скала. Отношения с Нетребко разорвали также Баварская опера и Метрополитен-опера (Нью-Йорк). Не справившись с давлением, Нетребко отказалась от выступлений в Дании.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Пытаются отменить всю страну»

- Вся эта история очень сильно напоминает «культуру отмены», которую Запад разработал и опробовал на самих себе в последние годы, - считает экономист Денис Ракша. - Культура отмены заключается в том, что людей словно стирают ластиком из жизни, все их прошлые заслуги аннулируются.

Началось это все с обвинений в харассменте (если кто еще не знает, это приставания. - Ред.) и с американского продюсера Харви Вайнштейна. Потом скандалы пошли один за другим. С режиссерами и актерами, среди которых был Кевин Спейси, начали разрывать контракты. Причем уже не нужно было ничего доказывать: достаточно было сделать заявление, что ты подвергся харассменту, и не важно, 30 или 50 лет назад это было.

Дальше - больше. Культуру отмены распространили на высказывания и мысли. Так, с писательницей Джоан Роулинг (автор «Гарри Поттера». - Ред.) перестала общаться вся съемочная группа потому, что она «некорректно высказалась о трансгендерах». Затем основной темой стало движение BLM (Black Lives Matter - «Жизни черных имеют значение»): если вы не встаете на колени и не каетесь за всех белых в истории, то вы враг рода человеческого... И вот сейчас нашелся новый объект. Россию пытают «отменить» как страну, а русских - как народ.

Лучший ответ в такой ситуации - юмор. Все эти ребята, которые со звериной серьезностью вводят нелепые санкции, как огня боятся шуток. Если мы будет делать то же самое, отвечать симметрично, мы ничем не будем отличаться от них. Поэтому уподобляться Западу не стоит.