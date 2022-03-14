Запад выделит миллионы долларов на информационную борьбу с Россией

На встрече с Олафом Шольцем в Берлине канадский премьер сказал, что собирается «кое-что сделать c потоком дезинформации и манипуляций» со стороны России. Фото: REUTERS

На встрече с Олафом Шольцем в Берлине канадский премьер сказал, что собирается «кое-что сделать c потоком дезинформации и манипуляций» со стороны России. А именно, он намерен обновить программу Большой семерки «Механизм быстрого реагирования G7» (G7 Rapid Response Mechanism, RRM). Трюдо сказал, что в течение пяти лет будет потрачено $13.4 миллиона на расширение этой программы. Это помимо других трех миллионов долларов, которые будут выделены на другой проект, чтобы помочь Украине «бороться с дезинформацией».

Впервые об этой программе было заявлено в 2018 году в Квебеке на саммите Большой семерки. Программа была обозначена как пилотный проект «для идентификации, блокирования и ответа угрозам демократии». По словам Джастина Трюдо, Германия собирается внести свой вклад в «Механизм быстрого реагирования», фокусируясь на странах, которым «угрожает Россия». Поддерживает план и Борис Джонсон. Помимо G7, в программе участвует Австралия, Новая Зеландия, Нидерланды и Швеция. А также страны НАТО.

На сайте правительства Канады лишь в общих словах сказано о программе. На сайте британского правительства в тексте о ней сообщено, что угрозами подорвать доверие к демократии является «распространение лживой информации, касающейся безопасности и эффективности вакцин, а также информации против меньшинств, вмешательство в выборы и попытки заставить замолчать борцов за права человека, гражданских активистов и журналистов».

В устных заявлениях высокопоставленные западные чиновники называют Россию и Китай странами, против которых направлена RRM.