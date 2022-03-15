Военная спецоперация на Украине 15 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

На Украине продолжается военная спецоперации России, проводимая Москвой в целях обеспечения мира в Донбассе, а также демилитаризации и денацификации страны. Согласно данным опроса, операцию, начатую президентом России Владимиром Путиным, поддерживают более двух третей россиян.

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский показал фото с четвертого этапа российско-украинских переговоров и отметил, что переговоры в формате видеоконференции идут ежедневно.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сможет выступить на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) "из-за непредвиденных обстоятельств". Россия сообщила о приостановке деятельности в организации.

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Москва фиксирует применение Украиной фосфорных и кассетных боеприпасов. В частности, ВСУ обстреляли из комплекса Точка-У центр Донецка ракетой с кассетной боевой частью. Жертвами варварской акции стали десятки мирных жителей, военных объектов в районе падения ракеты не было.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент дал указание в начале спецоперации воздержаться от немедленного штурма крупных городов, в том числе Киева. По его словам, военная операция была спланирована с учетом того, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки и разместят тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах. В Кремле не исключают, что с целью обеспечения безопасности мирных жителей ВС РФ установят полный контроль над такими населенными пунктами и крупными городами Украины.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:14 Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения на территории страны до 25 апреля. Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля.