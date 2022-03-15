Зеленский обманул жителей Украины и исчез

Падающий свет, странный фон и отличный звук выдают студийную запись главы Украины. Фото: YouTube

Украинская «фабрика фейков» никак не может остановиться и буквально заваливает нас с вами откровенной ложью. Кажется, что они уже сами не понимают, где правда, а где выдумка. «Комсомольская правда» поможет вам отделить больные фантазии среднесортных пиарщиков от действительно важной информации.

Разоблачаем очередную порцию пропагандистских уток.

ФЕЙК: Зеленский в Киеве-2

Украинский президент продолжает выкладывать видео с обращением с улиц украинской столицы.

НА САМОМ ДЕЛЕ:

На то, как бывший (или все еще действующий?) актер пытается доказать, что он на рабочем месте, можно смотреть вечно. Вот появляется еще один ролик прямо от здания офиса президента.

Почему это монтаж?

1. Совершенно «мертвый фон» по сравнению с героем видео.

2. Отсутствие интершума (в центре огромного города даже птица не чирикнула и не проехала ни одна машина).

3. Совершенно неестественный свет.

4. Следы компьютерной обработки по контуру Зеленского.

ФЕЙК: Посещение госпиталя с ранеными украинскими бойцами

По левую руку от Зеленского та самая Инна Дерусова. Именно ее в конце февраля он сделал Героем Украины. Посмертно. Фото: REUTERS

Свежее видео президент Украины опубликовал у себя в Инстаграме. В нем он ходит по палатам, общается с военными, вручает награды.

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Это видео - давно заготовленная «консерва». То есть снято оно было намного раньше того, как выложено. Мы уже писали о том, что Зеленский не находится в Киеве, а большая часть роликов - монтаж, записанный на хромакее (зеленом экране, куда можно наложить любое изображение).

Видимо, пиарщики украинского лидера поняли, что люди уже не верят их монтажерам, и выложили реальное видео, только снято оно было очень давно.

Создатели свежего ролика не учли один факт: на видео вместе с Зеленским присутствует медик Инна Дерусова. Она погибла еще 26 февраля (это подтверждают ее знакомые), и сам же Зеленский ее наградил посмертно.

Многие СМИ уже написали, что, скорее всего, Зеленский давно покинул Украину, а все видео с ним и записи якобы из Киева сделаны заранее.

Отказался выступать перед европейцами

На самом же деле президент Украины буквально исчез. 14 марта политик должен был публично выступить на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Однако никогда не пропускавший возможность обратиться к милым его сердцу европейцам Зеленский внезапно отменил выступление. Официальной причины такого решения названо не было. Все ограничилось расплывчатой формулировкой, что президент не может «из-за непредвиденных обстоятельств». Такое заявление сделал председатель ассамблеи Тини Кокс.

Что только лишний раз подтверждает, что президент Украины давно находится в бегах, а его реальное местоположение тщательно скрывается.

На самом же деле президент Украины буквально исчез. 14 марта политик должен был публично выступить на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Однако никогда не пропускавший возможность обратиться к милым его сердцу европейцам Зеленский внезапно отменил выступление. Официальной причины такого решения названо не было. Все ограничилось расплывчатой формулировкой, что президент не может «из-за непредвиденных обстоятельств». Такое заявление сделал председатель ассамблеи Тини Кокс.

Что только лишний раз подтверждает, что президент Украины давно находится в бегах и его реальное местоположение тщательно скрывается.