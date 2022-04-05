Последние новости о ситуации вокруг Украины на 5 апреля 2022 года: Порошенко отключили от эфира, Макрон верит Зеленскому на слово

После событий в Буче, Украина может повторить провокацию Фото: REUTERS

Зачем Западу провокация в Буче

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать оценку провокации со стороны Украины в городе Буча. По данным следствия, Минобороны Украины распространило видео для «дискредитации российских военнослужащих».

Военкор «Комсомолки» Александр Коц восстановил хронологию случившегося в пригороде Киева: факты говорят о том, что мирных жителей Бучи расстреливали украинские нацисты.

Россия два раза требовала провести заседание Совета Безопасности ООН по обсуждению событий в украинском городе Буча, но оба раза эти попытки не увенчались успехом. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается «растворить в демагогии» проблему Бучи.

После событий в Буче, Украина может повторить провокацию с обвинением России в убийствах мирного населения в других населенных пунктах. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Лавров верит в шансы

«Контакты сторон продолжаются в режиме видеоконференции, - заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на вопрос о российско-украинских переговорах, - Делегации работают достаточно интенсивно. По крайне мере, с нашей стороны такая работа ведется». Размышляя вслух о шансах на реальную договоренность с украинской стороной, Лавров отметил, что «шанс есть всегда». А Москва нацелена на то, «чтобы все эти шансы реализовать».

В Будапеште видят противника

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — один из немногих руководителей европейских стран, который не впадает в истерику и не дает ввозить через свою страну оружие для Киева, внес шестого президента Украины в список противников правящей партии страны «Фидес», которую Орбан возглавляет. О чем премьер заявил в своей речи после победы партии на парламентских выборах (они завершились в Венгрии в минувшее воскресенье).

Макрон заговорил о санкциях

Лидер Франции допустил введение новых антироссийских санкций. Конечно, на уровне Евросоюза. И, разумеется. из-за «страшного преступления» "этих русских" в украинском городе Буча. «То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций , - заливался Макрон на французском радио, - Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией». Ну да, и тут же синхронно выслали два автобуса дипломатов. Про презумпцию невиновности «европейские лидеры» не слышали.

Для иностранцев есть коридор

Замминистра обороны Александр Фомин подтвердил заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу готовность обеспечить заход кораблей в Бердянск. Цель - эвакуация иностранцев из Мариуполя. В Минобороны сообщили, что «в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 67 иностранных судов».

За издевательства над пленными Украина ответит

Александр Бастрыкин поручил следователям СКР найти причастных к издевательствам над нашими военнослужащими. Повод - интервью освобожденных из плена россиян. Военнослужащие заявили, что украинские националисты причиняли пленным тяжелые ранения или даже смерть огнестрельным оружием, лишали сна, воды, еды, избивали, содержали в непригодных условиях, не предоставляя медпомощи. В Минобороны подчеркнули, что видеокадры свидетельствуют о нарушении киевским режимом Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Чечня готовит добровольцев

В Чечне формируется вторая группа добровольцев для участия в спецоперации на Украине. О чем сообщил Рамзан Кадыров. Один из добровольцев рассказал, что увидел в Telegram-канале главы республики объявление о наборе добровольцев , связался по указанному телефону и приехал к месту сборов. По его словам, проводятся полноценные тренировки с первоклассными специалистами из Российского университета спецназа.

Порошенко пострадал «за правду»

Два телеканалы незалежной - «Пятый» и «Прямой» - которые аффилированы с экс-президентом Украины Петром Порошенко, рассказали страшное. Их вещание было прекращено на территории самостийной. Утром 4 апреля Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения этой самой европейской и свободной страны по мнению руководства этих структур, совершил «незаконные действия», вырубив два патриотических канала, которые «сотрудничают со СМИ из стран-союзников». А нас то за шо?

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