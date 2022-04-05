Военная спецоперация на Украине 5 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Свежие новости о военной спецоперации на Украине 5 апреля 2022 Фото: Александр КОЦ

Россия продолжает проведение спецоперации на Украине. Уже больше месяца наши военные делают все возможное для освобождения людей от киевского режима, в том числе российская сторона активно поставляется гуманитарную помощь. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 апреля 2022 года.

Российская авиация за сутки поразила 17 украинских военных объектов, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, подразделения Народной Милиции ЛНР за день продвинулись на два километра, блокировав Новотошковское, Боровское и Метелкино, а российские ВС продолжали наносить удары по украинским военным объектам.

Военнослужащий российских Вооруженных сил, который побывал в плену у украинских националистов, рассказал о нарушении Украиной положений Женевской конвенции в отношении военнопленных. В частности, он заявил, что стал свидетелем убийства другого военнопленного. Видео с рассказом военнослужащего публикует Минобороны РФ.

Президент США Джо Байден оценивая события в украинском городе Буча с президентом Украины Владимиром Зеленским отказался называть случившееся "геноцидом". Он заявил, что считает это "военным преступлением".

Тем временем, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике идет формирование второй группы добровольцев для участия в спецоперации на Украине.