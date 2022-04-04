Спасибо, что не Морозовых: финны задержали на границе "Видение отроку Варфоломею"

"Купидон" работы Антонио Кановы, придворного скульптора семьи Наполеона

Summary* сегодняшнего дня выглядит так. Все началось с того, что спозаранку один культ-канал в Телеграме заголосил, как старуха Федосова. Якобы на финской границе остановили три фуры набитые произведениями искусства из Эрмитажа и Третьяковки. И ладно бы произведения были абы какими, а то ведь везли обратно с выставки ТУ САМУЮ коллекцию Морозовых, которую показывали в Париже. Действия финских таможенников, само собой, были результатом санкций в области культуры.

Ой, горе-горе, что делается.

В принципе, мы уже неоднократно писали, в силу каких таких веских причин коллекцию Морозовых французы нам все-таки вернут.

Но "водители телег", видимо, очень хотят, чтобы не вернули. По крайней мере, они постоянно голосят, что все пропало.

- Да нет, не пропало, выставка закончится и вернем, - уверяют французы.

- Да нет же, не вернете, - настаивают телеги.

И настаивают так, что не захочешь, а начнешь сомневаться.

Как написал художник Юрий Аввакумов, даже он от утренних новостей схватился за голову.

Паника росла и к обеду о конфискации коллекции Морозовых написали чуть менее, чем все.

Музеи, само собой никаких комментариев не давали.

В отсутствие других новостей некоторые особо одаренные преставители второй древнейшей включили логику и поняли, что кислое с квадратным не стыкуется. Выставка Морозовых в фонде Луи Виттона закрылась только 3 апреля, то есть, вчера. Какими сверхскоростями нужно обладать, чтобы за ночь запаковать все картины, погрузить в машины и довезти аж до финской границы?

Нет, это задача не для французского Зверополиса. Даже если какие-то фуры и задержали, то, вероятнее всего, они ехали с какой-то другой выставки, которая закрылась раньше.

Из всех возможных вариантов больше всего подходил Миланский «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей», которая закрылась 27 марта. Как раз за неделю можно было картины собрать, упаковать, засунуть в фуры и неторопливо везти. Еще одна выставка, подходящая по срокам - «Форма бесконечности», закончившаяся в итальянской Удине 23 марта сего года.

Бинго. Днем Минкультуры подчеркнуло, что экспонаты, задержанные на финской границе, не относятся к выставке «Коллекция Морозовых», проходившей во Франции. Добро везут с тех двух выставок, о которых прозорливые журналисты уже и сами догадались.

Позже выяснилось, что и задержка грузов не имеет отношения к экспроприации или чему-то такому.

Уже вечером спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что содержимое фургонов будет возвращено на родину после бюрократических процедур. А процедуры в свою очередь связаны с тем, что был введен новый пакет санкций, затрагивающий куплю-продажу антиквариата.

Более понятно истолковала эту речь искусствовед Софья Багдасарова. В ее интерпретации финны задержали груз, поскольку приняли его не за госимущество, а за антиквариат на продажу, что санкционно.

Отсюда вывод: выдыхаем. Морозовых не сперли (пока). А то, что задержали на границе - должно вернуться на базу.

ЧТО ЗАДЕРЖАЛИ

Выставка в Милане была посвящена гранд-туру, модному обычаю золотой молодежи прошлых веков путешествовать по Европе с обязательным заездом в Италию. Причем, что интересно, наши дети богатых родителей ездили в Европу не пошопиться сумками "Луи Виттон" (казалось бы), а за произведениями искусства. Причем, самыми известными байерами были великий князь Павел Петрович (будущий император Павел I) и его супруга, великая княгиня Мария Федоровна. Они вояжировали больше года и за это время скупили все самые лучшие произведения искусства.

Оценить покупки до недавнего времени можно было в питерских музеях, пока они не перекочевали в Милан.

Теперь на границе с финнами осело 13 экспонатов из Эрмитажа и музеев-заповедников «Царское Село» и «Гатчина», а также десять особо ценных предметов из Павловского дворца.

Самым заметным предметом из Эрмитажа стал "Купидон" работы Антонио Кановы, придворного скульптора семьи Наполеона.

Среди других работ из Павловска - портреты самих покупателей на фоне водопада в Тиволи и на римском форуме (картины писал швейцарец Авраам-Рудольф-Луи Дюкро)

Со второй выставки задержали работы Кандинского и Нестерова из Третьяковки, а также Рериха из музея Востока.

Михаил Нестеров «Видение отроку Варфоломею»

Напомним, что еще не вечер и за рубежом полным-полно наших работ, которые мы по доброте душевной не торопимся забирать.

В частности, три пасхальных яйца из Музеев Московского Кремля до 8 мая гостят в Музее Виктории и Альберта. Ничего не отзывает и Государственный Русский музей: в испанской Малаге показывают картину "Скачет красная конница" Казимира Малевича.

В Италии продолжается выставка Василия Кандинского, куда вложились и Русский музей, и Третьяковка и ГМИИ.

В Милане в разгаре «Тициан и образ женщины в Венеции XVI века». Эрмитаж щедро поделился своим Тицианом, а именно, «Портретом молодой женщины в шляпе с пером». Еще одна наша картина - замечательный образчик венецианской живописи от Джованни Кариани.

С 16 февраля и по сей день в Италии выставляется эрмитажное полотно работы Пабло Пикассо «Молодая дама». В свое время картину купил у самого Пикассо наш коллекционер Сергей Щукин. "Молодая дама" -была написана в 1909 году, и она относится к периоду так называемого "аналитического кубизма".

Так что, как видим, добра много, поэтому не нужно заранее наводить тень на плетень и прощаться с коллекцией. Как пели в старину, "А знаешь, все еще будет".

*Краткое содержание