"Я просто умираю": измученный Аркадий Укупник сделал пугающее заявление

Аркадий Укупник Фото: Борис КУДРЯВОВ

Аркадий Укупник перепугал публику внезапным заявлением. Певец в гостях у Леры Кудрявцевой сообщил о страшных проблемах со здоровьем.

Аркадий Укупник давно уже не мальчик. 69-летний артист на пенсии, хоть и продолжает творческую деятельность. Правда, в последнее время он редко выходит в свет. И тому были веские причины. "В январе мы дружно слегли всей семьей. Приехала бригада. Сделали анализ крови, сказали - легкая форма коронавируса. Мол, все будет нормально. Я успокоился, мы отлежались", - рассказал исполнитель хита "Я на тебе никогда не женюсь".

Артист, его супруга Наталья и дочь Софья за неделю оправились от заразы. Казалось бы, все тревоги остались позади. Но недавно Укупника сразили неожиданные последствия ковида.

По словам певца, у него случился приступ. Все произошло внезапно. Укупник с женой занимались ремонтом дома. Беды ничто не предвещало. Он пошел в магазин. А потом Аркадия накрыло. "Закружилась голова. Ощущение такое, что я просто умираю. Жена говорит: «Ты стал белый». Пот, руки не то что дрожали, ощущение было - как будто у тебя там кипяток бурлит. Ну, думаю, все", - поделился исполнитель в эфире шоу "Звезды сошлись на НТВ.

На этих словах нехорошо стало Кудрявцевой. Как известно, телеведущая очень сочувствует своим гостям. Лера изменилась в лице, ее качнуло в сторону.

Артист сообщил, что его жена вызвала "скорую". Но они, обследовав звезду эстрады, ничего не обнаружили. Однако Укупнику с каждым днем становилось все хуже. Он сдал анализы в частной клинике и сделал МРТ. И опять не обнаружили никаких отклонений.

И лишь спустя какое-то время семейный врач певца огорошил его признанием. "Я позвонил своему доктору, а он сказал: «Это у тебя паническая атака!» В первый раз с этим столкнулся», - добавил музыкант.