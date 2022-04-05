Продюсер рассказал, что на самом деле было между Лободой и Тиллем Линдеманном

Тилль Линдеманн и Светлана Лобода. Фото: Евгения ГУСЕВА

Версия о том, что между Светланой Лободой и лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном роман, появилась несколько лет назад. При этом ни вокалист, ни сама певица так и не ответили определенно на вопрос: что между ними происходит? Тилль и Светлана держали интригу и всячески намекали, что между ними – больше, чем дружба.

Ходили слухи, что именно Тилль Линдеманн стал отцом младшей дочери певицы. Подозрения только усилились, когда артистка назвала девочку созвучным именем – Тильда. Потом Линдеманн снял Лободу в своем новом клипе.

О том, что действительно было между немецким исполнителем и украинской певицей, рассказал продюсер и концертный директор Кирилл Чибисов. По его словам, между Лободой и Линдеманном были чисто коммерческие отношения. «Любовь» между ними придумала продюсер Светланы Нателла Крапивина, сотрудничество с которой артистка прекратила в прошлом году. Крапивина пустила слух о романе Лободы с немцем для привлечения внимания к своей подопечной.

- Официально подтверждения отцовства не было. По слухам, Нателла придумала и оплачивала Тиллю якобы «роман» с Лободой, - сообщил Чибисов в беседе с «МК».

Тилля называли отцом младшей дочери Лободы Тильды. Фото: соцсети.

Сама Крапивина полтора года назад в интервью Ксении Собчак опровергла эти слухи, отметив, что в этой истории нет никакого пиара.

- Я не считаю это продюсерской историей. Это личная жизнь моего артиста. Я бы не хотела вообще эту тему комментировать, потому что мы потом это не согласуем. Но это ее личная история, я в эти истории, правда, не погружаюсь. Но абсолютно никакого продюсерского умысла в этом не было, - рассказала Крапивина.

- Но ты же понимаешь, как это странно выглядело со стороны: какой-то чувак, который со всем женщинами фотографируется, вот растет ребенок, ей же тоже нужно будет как-то это объяснять, кто этот мужчина… - Ксения попыталась раскрутить Крапивину на откровенность.

- Думаю, как-то разберутся со всеми этим, - ответила ей продюсер.

Позднее Лобода подтвердила, что у нее действительно есть возлюбленный, но имени его не назвала.

- Он старше меня и очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Я чувствую себя с ним девочкой, - рассказывала певица в одном из интервью. - Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень сильно люблю - в первый раз сказала: я уступаю. Он говорит: «Ну вот опять ты здесь работаешь, я же просил уделить время для совместного отдыха». Я тогда сразу думаю: как-как все разгрести. Это сделаю потом, это поручу кому-то. Главное провести время с ним.

Настоящим возлюбленным артистки называют миллиардера Артура Гранца – украинского олигарха, имеющего гражданство Белоруссии.