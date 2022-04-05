Выкидыш и регулярные побои: Бывший муж Заворотнюк назвал причины болезни актрисы

Опухоль у Анастасии Заворотнюк обнаружили через несколько месяцев после рождения дочки Милы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с раком. Врачи диагностировали у нее опухоль мозга в 2018 году. Первый муж актрисы, немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф убежден, что онкологию могли спровоцировать выкидыш и регулярные побои, которые Заворотнюк терпела от своего второго супруга. Об этом он рассказал в программе, посвященной 51-летию артистки. Анастасия отметила день рождения 3 апреля.

Заворотнюк и Шварцкопф познакомились в 1993 году в «Табакерке» на дне рождения Евгения Миронова. Олаф, бывший военный лётчик немецкого происхождения, был на 12 лет старше Насти. Он влюбился в нее с первого взгляда, а вот Анастасия относилась к немцу довольно сдержанно. Но, тем не менее, согласилась выйти за него замуж. Их брак просуществовал год и рухнул после выкидыша, который перенесла Заворотнюк. Олаф уверен, что несчастье с их ребенком произошло неслучайно.

- Мы поехали в Астрахань. Но перед поездкой она попросила завести ее куда-то. Ее не было полчаса. Я понимаю, ей там что-то дали или сделали, а потом случился выкидыш, - рассказал бизнесмен в программе «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.

Брак актрисы с Олафом Шварцкопфом продлился год. Фото: кадр видео.

После развода со Шварцкопфом Заворотнюк вышла замуж во второй раз – за бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Новый избранник оказался настоящим тираном. Он запрещал Анастасии работать и постоянно поднимал на нее руку. Последствия оказались плачевными: систематические побои тоже могли стать причиной развития опухоли головного мозга у артистки, считает Шварцкопф. Спровоцировать болезнь могли и сложные роды после перенесенного выкидыша. Анастасия родила Стрюкову двоих детей, но после первых родов, когда на свет появилась их дочь Анна, чуть не умерла. Актриса чудом выжила в реанимации.

Анастасия со вторым мужем Дмитрием Стрюковым. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Врачи обнаружили у Анастасии опухоль в 2018 году, после рождения второй дочери. Медицинские эксперты считают, что спровоцировать ее развитие могла гормональная терапия – Заворотнюк делала ЭКО. Близкие Анастасии не делятся информацией о ее здоровье. Известно, что артистка борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Актриса прошла через операцию и химиотерапию. Врачам удалось совершить чудо: болезнь отступила, и сейчас звезда «Моей прекрасной няни» находится в стадии ремиссии. По словам источников из окружения актрисы, Анастасия передвигается в основном на коляске, ходить самой ей пока тяжело.

Олаф и Анастасия. Фото: кадр видео.

Недавно старшая дочь актрисы Анна рассказала об отношениях с отцом. Один из подписчиков спросил у нее в соцсетях: как отреагировал ее отец Дмитрий Стрюков, когда она решила отказаться от его фамилии и взять мамину. До 17 лет девушка была Стрюковой. Но в 2013 году решила сменить фамилию. Сама Анастасия рассказывала, что отец Анны был не против ее решения.

- Аня сама сдала документы в загс, - говорила Анастасия в одном из интервью. – Друзья, коллеги, преподаватели в университете давно называют ее моей фамилией – Заворотнюк. Раньше приходилось объяснять, что настоящая у Ани – Стрюкова. Никаких обид с его стороны не было, он понимает, что так будет проще.

Но, оказалось, что экс-супруг актрисы вовсе не так благожелательно воспринял решение дочери. Анна призналась, что они с отцом тогда сильно поссорились.

- Поругались очень сильно с отцом. Но сейчас хорошие отношения, - написала дочь актрисы.