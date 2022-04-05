Подполковник Хохлов ликвидировал три подразделения диверсионно-разведывательные группы противника

За подвигами российских воинов сегодня следит весь мир Фото: Александр КОЦ

В 41-й день спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Минобороны России публикует наградные листы российских военнослужащих, которые проявили отвагу в бою с украинскими националистами. За подвигами российских воинов сегодня следит весь мир.

Если бы не националисты, то большинство населенных пунктов Донбасса, Азовского и Черноморского побережья уже давно подняли бы российские флаги на фасадах муниципалитетов. Но последние годы на должности руководителей ключевых городов были поставлены ветераны националистических формирований. Они успели запугать население: мирные жители предпочитают ждать в подвалах когда их освободят российские военнослужащие. Помощь им уже идет.

«Где меньше войска, там больше храбрых», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А солдатам советовал так: «Делай на войне то, что противник почитает за невозможное». Великий военный теоретик не проиграл ни одного сражения, а своих солдат берег и обращался к ним по именам. А еще помнил все их подвиги.

ОТСТОЯЛ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ

Гвардии полковник Александр Шипов

«Начальник штаба, гвардии полковник Александр Шипов возглавлял тактическую группу которая обеспечивала передвижение запасного командного пункта в заданный район. Двигаясь по маршруту, группой Александра Шипова была вскрыта действующая на данном направлении диверсионно-разведывательная группа украинских националистов, имеющая в своем составе боевые машины и артиллерийские орудия. Оценив силы противника, Александр принял единственное верное решение – навязать противнику бой, несмотря на неравные силы, и нанес упреждающий удар по подразделению неонацистов, отбросив их тем самым в прилегающий лесной массив. Продолжая вести шквальный огонь по врагу силами своего подразделения, Александр дал возможность запасному командному пункту занять заданный рубеж и укрепиться. Группа Александра Шипова в течение ночи умело отражала все попытки противника прорвать оборону запасного командного пункта. В результате мужественных и слаженных действий вверенного гвардии полковнику Шипову подразделения были подавлены 3 огневые точки артиллерии, уничтожено 4 боевые машины и до 20 националистов. Благодаря мужеству и самоотверженности гвардии полковника Александра Шипова в сочетании с его профессионализмом, все атаки диверсионной группы противника были отбиты. При этом потерь среди личного состава и уничтожения техники запасного командного пункта допущено не было».

Гвардии полковник Александр Шипов Фото: Минобороны РФ

ЗАГНАЛ НЕОНАЦИСТОВ В ПЛЕН

Майор Игорь Ляпунов

«В ходе проведения специальной военной операции заместитель командира инженерно-саперной бригады майор Игорь Ляпунов, вместе с подчиненным личным составом выполнял боевые задачи по разминированию местности, поиску взрывоопасных предметов на территории освобожденных от украинских националистов населенных пунктов. В ходе разминирования района одного из населенных пунктов группа Игоря Ляпунова обнаружила отряд националистов. Оценив силы противника, Игорь принял решение навязать ему бой. Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя, майор Ляпунов грамотно выстроил систему огня с учетом особенностей местности и определил сектора обстрела. Под шквальным огнем противнику пришлось обороняться в течение четырех часов. С наступлением темноты оставшиеся националисты предприняли попытку контрнаступления. Но благодаря заранее сформированным зонам сплошного многослойного огня, группа разминирования майора Ляпунова не позволила взять себя в окружение, и окончательно разгромила противника, взяв часть неонацистов в плен. Благодаря грамотному руководству майора Игоря Ляпунова удалось предотвратить провокации, готовившиеся против российских военных и мирных жителей, а также избежать потерь среди личного состава и сохранить вооружение и военную технику в боеспособном состоянии».

Майор Игорь Ляпунов Фото: Минобороны РФ

ЛИКВИДИРОВАЛ ТРИ ГРУППЫ ДИВЕРСАНТОВ

Подполковник Станислав Хохлов

«Заместитель начальника штаба подполковник Станислав Хохлов, возглавляя группу российских десантников, выполнял задачи по обеспечению безопасности маршрута движения колонны батальонно-тактической группы наших войск. Продвигаясь ночью, скрытно, по лесополосе Станислав обнаружил тщательно замаскированные фортификационные сооружения украинских радикалов. Скрытно подобравшись к выставленному боевиками охранению, десантники, под руководством подполковника Хохлова атаковали ничего не подозревающего противника. В ходе боестолкновения боевики были обезврежены. Часть отчаянно сопротивлявшихся радикалов была уничтожена. При осмотре занимаемых десантниками сооружений были найдены документы, раскрывающие положение и характер действий подразделений противника. Продолжив разведывательно-поисковые действия, российские десантники под руководством Станислава Хохлова обнаружили и взяли в плен две диверсионно-разведывательные группы противника, имевшие при себе телефоны с фото- и видеофиксацией результатов артиллерийских обстрелов, координаты огневых позиций и схемы для корректировки огня артиллерии. Спустя несколько дней Станислав в составе передвижного пункта управления бригады участвовал в освобождении от украинских националистов стратегически важного населенного пункта. В ходе операции Станислав корректировал огонь артиллерии по позициям противника. В боестолкновении получил ранение средней степени тяжести, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, продолжил выполнять задачи.

В ходе огневого поражения националистов при корректировке огня Станиславом были уничтожены две единицы самоходно-артиллерийских орудий и два пикапа с кочующим минометом. Благодаря мужественным и самоотверженным действиям подполковника Хохлова удалось добыть ценные разведданные, сорвать готовящиеся в отношении российских войск провокации и обеспечить освобождение населенного пункта от националистических вооруженных формирований».

Подполковник Станислав Хохлов Фото: Минобороны РФ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев в 354-м военном клиническом госпитале в Екатеринбурге вручил государственные награды раненым военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине. В церемонии вручения медалей «За отвагу» девяти военнослужащим за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач, принял участие полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Также, за самоотверженность и высокий профессионализм были награждены медалью Луки Крымского четыре специалиста 354-го военного клинического госпиталя: главный терапевт подполковник медицинской службы Олег Яковлев, старший ординатор инфекционного отделения подполковник Инна Трошина, заведующий инфекционным кабинетом - врач-инфекционист терапевтического отделения консультативно-диагностической поликлиники Касымбек Байгеленов, а также врач-инфекционист инфекционного отделения Анатолий Мотовилов.

В завершение мероприятия для пациентов госпиталя был организован концерт с участием артистов ансамбля песни и пляски ЦВО.

Фото: Минобороны РФ

КСТАТИ

В Москве состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой была обсуждена ситуация на Украине.

Заместитель Министра отметил успешную совместную работу с представителями Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, аккредитованными при российском оборонном ведомстве в Москве. Созданный в Минобороны России Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине на регулярной основе передает сотрудникам ООН документы с объективной информацией по гуманитарной ситуации на Украине.

Министерство обороны Российской Федерации проинформировало Мартина Гриффитса о наращивании гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых российскими Вооруженными Силами районах, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Российской стороной акцентировано, что ключевым фактором для оборонного ведомства России при совместной с ООН доставке гуманитарной помощи мирному населению Украины является обеспечение безопасности сотрудников Организации.

Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародерства. Причем количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН.

Также было отмечено, что украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских военнослужащих. Провокации и постановочные инциденты имели место в Мариуполе и Буче. Ложная информация была растиражирована западными СМИ. Представитель Минобороны России ознакомил Мартина Гриффитсона с конкретными свидетельствами геноцида и жестокости украинского руководства и военизированных подразделений по отношению к собственному населению.

Фото: Минобороны РФ

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