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Политика4 апреля 2022 23:07

Подполковник Хохлов ликвидировал три подразделения диверсионно-разведывательные группы противника

За один ночной рейд офицер взял в плен два подразделения украинских националистов, которые готовили засады на колонны российских военнослужащих
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
За подвигами российских воинов сегодня следит весь мир

За подвигами российских воинов сегодня следит весь мир

Фото: Александр КОЦ

В 41-й день спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Минобороны России публикует наградные листы российских военнослужащих, которые проявили отвагу в бою с украинскими националистами. За подвигами российских воинов сегодня следит весь мир.

Если бы не националисты, то большинство населенных пунктов Донбасса, Азовского и Черноморского побережья уже давно подняли бы российские флаги на фасадах муниципалитетов. Но последние годы на должности руководителей ключевых городов были поставлены ветераны националистических формирований. Они успели запугать население: мирные жители предпочитают ждать в подвалах когда их освободят российские военнослужащие. Помощь им уже идет.

«Где меньше войска, там больше храбрых», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А солдатам советовал так: «Делай на войне то, что противник почитает за невозможное». Великий военный теоретик не проиграл ни одного сражения, а своих солдат берег и обращался к ним по именам. А еще помнил все их подвиги.

ОТСТОЯЛ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ

Гвардии полковник Александр Шипов

«Начальник штаба, гвардии полковник Александр Шипов возглавлял тактическую группу которая обеспечивала передвижение запасного командного пункта в заданный район. Двигаясь по маршруту, группой Александра Шипова была вскрыта действующая на данном направлении диверсионно-разведывательная группа украинских националистов, имеющая в своем составе боевые машины и артиллерийские орудия. Оценив силы противника, Александр принял единственное верное решение – навязать противнику бой, несмотря на неравные силы, и нанес упреждающий удар по подразделению неонацистов, отбросив их тем самым в прилегающий лесной массив. Продолжая вести шквальный огонь по врагу силами своего подразделения, Александр дал возможность запасному командному пункту занять заданный рубеж и укрепиться. Группа Александра Шипова в течение ночи умело отражала все попытки противника прорвать оборону запасного командного пункта. В результате мужественных и слаженных действий вверенного гвардии полковнику Шипову подразделения были подавлены 3 огневые точки артиллерии, уничтожено 4 боевые машины и до 20 националистов. Благодаря мужеству и самоотверженности гвардии полковника Александра Шипова в сочетании с его профессионализмом, все атаки диверсионной группы противника были отбиты. При этом потерь среди личного состава и уничтожения техники запасного командного пункта допущено не было».

Гвардии полковник Александр Шипов Фото: Минобороны РФ

Гвардии полковник Александр Шипов Фото: Минобороны РФ

ЗАГНАЛ НЕОНАЦИСТОВ В ПЛЕН

Майор Игорь Ляпунов

«В ходе проведения специальной военной операции заместитель командира инженерно-саперной бригады майор Игорь Ляпунов, вместе с подчиненным личным составом выполнял боевые задачи по разминированию местности, поиску взрывоопасных предметов на территории освобожденных от украинских националистов населенных пунктов. В ходе разминирования района одного из населенных пунктов группа Игоря Ляпунова обнаружила отряд националистов. Оценив силы противника, Игорь принял решение навязать ему бой. Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя, майор Ляпунов грамотно выстроил систему огня с учетом особенностей местности и определил сектора обстрела. Под шквальным огнем противнику пришлось обороняться в течение четырех часов. С наступлением темноты оставшиеся националисты предприняли попытку контрнаступления. Но благодаря заранее сформированным зонам сплошного многослойного огня, группа разминирования майора Ляпунова не позволила взять себя в окружение, и окончательно разгромила противника, взяв часть неонацистов в плен. Благодаря грамотному руководству майора Игоря Ляпунова удалось предотвратить провокации, готовившиеся против российских военных и мирных жителей, а также избежать потерь среди личного состава и сохранить вооружение и военную технику в боеспособном состоянии».

Майор Игорь Ляпунов Фото: Минобороны РФ

Майор Игорь Ляпунов Фото: Минобороны РФ

ЛИКВИДИРОВАЛ ТРИ ГРУППЫ ДИВЕРСАНТОВ

Подполковник Станислав Хохлов

«Заместитель начальника штаба подполковник Станислав Хохлов, возглавляя группу российских десантников, выполнял задачи по обеспечению безопасности маршрута движения колонны батальонно-тактической группы наших войск. Продвигаясь ночью, скрытно, по лесополосе Станислав обнаружил тщательно замаскированные фортификационные сооружения украинских радикалов. Скрытно подобравшись к выставленному боевиками охранению, десантники, под руководством подполковника Хохлова атаковали ничего не подозревающего противника. В ходе боестолкновения боевики были обезврежены. Часть отчаянно сопротивлявшихся радикалов была уничтожена. При осмотре занимаемых десантниками сооружений были найдены документы, раскрывающие положение и характер действий подразделений противника. Продолжив разведывательно-поисковые действия, российские десантники под руководством Станислава Хохлова обнаружили и взяли в плен две диверсионно-разведывательные группы противника, имевшие при себе телефоны с фото- и видеофиксацией результатов артиллерийских обстрелов, координаты огневых позиций и схемы для корректировки огня артиллерии. Спустя несколько дней Станислав в составе передвижного пункта управления бригады участвовал в освобождении от украинских националистов стратегически важного населенного пункта. В ходе операции Станислав корректировал огонь артиллерии по позициям противника. В боестолкновении получил ранение средней степени тяжести, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, продолжил выполнять задачи.

В ходе огневого поражения националистов при корректировке огня Станиславом были уничтожены две единицы самоходно-артиллерийских орудий и два пикапа с кочующим минометом. Благодаря мужественным и самоотверженным действиям подполковника Хохлова удалось добыть ценные разведданные, сорвать готовящиеся в отношении российских войск провокации и обеспечить освобождение населенного пункта от националистических вооруженных формирований».

Подполковник Станислав Хохлов Фото: Минобороны РФ

Подполковник Станислав Хохлов Фото: Минобороны РФ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев в 354-м военном клиническом госпитале в Екатеринбурге вручил государственные награды раненым военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине. В церемонии вручения медалей «За отвагу» девяти военнослужащим за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач, принял участие полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Также, за самоотверженность и высокий профессионализм были награждены медалью Луки Крымского четыре специалиста 354-го военного клинического госпиталя: главный терапевт подполковник медицинской службы Олег Яковлев, старший ординатор инфекционного отделения подполковник Инна Трошина, заведующий инфекционным кабинетом - врач-инфекционист терапевтического отделения консультативно-диагностической поликлиники Касымбек Байгеленов, а также врач-инфекционист инфекционного отделения Анатолий Мотовилов.

В завершение мероприятия для пациентов госпиталя был организован концерт с участием артистов ансамбля песни и пляски ЦВО.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

КСТАТИ

В Москве состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой была обсуждена ситуация на Украине.

Заместитель Министра отметил успешную совместную работу с представителями Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, аккредитованными при российском оборонном ведомстве в Москве. Созданный в Минобороны России Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине на регулярной основе передает сотрудникам ООН документы с объективной информацией по гуманитарной ситуации на Украине.

Министерство обороны Российской Федерации проинформировало Мартина Гриффитса о наращивании гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых российскими Вооруженными Силами районах, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Российской стороной акцентировано, что ключевым фактором для оборонного ведомства России при совместной с ООН доставке гуманитарной помощи мирному населению Украины является обеспечение безопасности сотрудников Организации.

Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародерства. Причем количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН.

Также было отмечено, что украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских военнослужащих. Провокации и постановочные инциденты имели место в Мариуполе и Буче. Ложная информация была растиражирована западными СМИ. Представитель Минобороны России ознакомил Мартина Гриффитсона с конкретными свидетельствами геноцида и жестокости украинского руководства и военизированных подразделений по отношению к собственному населению.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

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