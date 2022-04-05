Конгрессмены просят огня: Байдена призывают нарастить поставки оружия на Украину

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Группа конгрессменов США обратилась к президенту страны Джо Байдену с призывом нарастить поставки оружия на Украину, а также значительно расширить его ассортимент.

Известно, что помимо увеличения объемов поставляемых на территорию Незалежной вооружений, конгрессмены просят принять решение насчет выделения киевскому режиму противокорабельных ракет, самолетов, также ракет класса «земля-воздух», БПЛА большой дальности, переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых комплексов Javelin.

Перечень оружия, по словам авторов инициативы, взят им не с потолка, а зафиксирован в обращении официального Киева – так называемого «списка пожеланий». Известно, что кроме перечисления необходимого вооружения, в письме администрации Зеленского также перечислены 17 областей Украины, которым «срочно требуется помощь США».

Территория современной Украины делится на 24 области, включая непризнанные киевским режимом Донецкую и Луганскую Народные Республики. В каких именно областях, по мнению нынешнего руководства страны, помощь пока не требуется – неизвестно.