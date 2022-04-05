Сын Елизаветы II втянут в новый скандал – его обвиняют в мошенничестве

Британский принц Эндрю. Фото: REUTERS

Не успели утихнуть страсти в королевской семье по поводу причастности принца Эндрю к скандалу с опальным миллиардером Джеффри Эпштейном и обвинений в изнасиловании несовершеннолетней, как имя сына Елизаветы II оказалось вновь втянуто в скандал.

На этот раз герцог Йоркский и его экс-супруга Сара Фергюсон подозреваются в мошенничестве.

В исковом заявлении говорится, что несколько лет назад они получили «вознаграждение» в $1 миллион от 70-летней гражданки Турции Небахат Исбилен и ее бизнес-партнера Сельмана Терка.

Пожилая женщина намеревалась вывести свои активы из страны после того, как ее мужа заключили под стражу из-за его политических взглядов и убеждений.

Терк согласился помочь Исбилен и попросил женщину перевести на счет Сары Фергюссон солидную сумму денег.

Однако, согласно документам, представленным в ходе судебного разбирательства, «средства были использованы для целей, не связанных с просьбой г-жой Исбилен».

По решению суда принц Эндрю выплатил миллион долларов, но далее отказывается общаться с адвокатом истцов и компенсировать их иные потери.

На днях принц появился в Вестминстерском аббатстве под руку со своей матерью. Напомним, что из-за обвинений в изнасиловании Эндрю был лишен королевских титулов и привилегий.