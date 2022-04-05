Выкручивайтесь сами: В США признали трудности для ЕС при отказе от поставок из России

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что администрация Белого дома понимает всю сложность отказа от российских газа и нефти для ряда европейских стран и не настаивает на введении эмбарго на них.

Выступая на брифинге, Прайс напомнил, что страны Евросоюза, в отличие от США, не могут обеспечивать себя энергоносителями, и поэтому решение о закупках нефти, газа и угля члены альянса должны принимать самостоятельно.

- Когда президент Байден в прошлом месяце подписал исполнительный указ, который, по сути, запретил импорт российских энергоносителей в США, мы вполне откровенно говорили, что не призываем наших европейских союзников к этому, — объяснил представитель Госдепа.

Затем Прайс попытался утешить партнеров, рассказав, что власти США планируют наращивать поставки в Европу сжиженного природного газа. Правда о том, что в ближайшее время объемы американского голубого топлива не смогут даже приблизиться к российским – чиновник скромно умолчал.

Ранее со стороны официальных представителей Евросоюза неоднократно звучали заявления о невозможности отказа от поставок энергоносителей из России. В частности, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер отметил, что подобное эмбарго ударило бы по странам альянса гораздо сильнее, чем по России.