Полицейское оцепление на месте ЧП со стрельбой в Сакраменто, штат Калифорния. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и поддерживающие его сторонники просят Конгресс принять меры по ужесточению контроля за оборотом оружия в стране после массовой стрельбы, произошедшей в столице штата Калифорния, городе Сакраменто.

Согласно сообщениям американских СМИ, как минимум шесть человек погибли и более десяти получили ранения после того, как несколько человек открыли стрельбу на улице города. Примечательно, что инцидент произошел неподалеку от калифорнийского Капитолия.

Полиция устанавливает причины стрельбы. По предварительным данным, может быть связь между выстрелами и большой дракой, которая произошла в этом районе непосредственно перед ними. Сейчас полиция пересматривает видеоматериалы с камер наблюдения и пытается установить мотив преступления и личности злоумышленников.

– Сегодня Америка снова скорбит по еще одному сообществу, опустошенному насилием с применением огнестрельного оружия. Мы знаем, что эти жизни были не единственными жизнями, затронутыми насилием с применением огнестрельного оружия. Но мы должны делать больше, чем оплакивать, мы должны действовать, – заявил Байден.

Поверить в то, что президент страны, участвующей в большинстве вооруженных конфликтов в мире, накачивающей Украину оружием так уж сильно озабочен гибелью нескольких человек довольно сложно. Поэтому эксперты предполагают, что сторонники ограничения гражданского оружия просто используют подвернувшийся повод, чтобы перетянуть одеяло на себя.