Фото: Министерство обороны РФ

Ежедневно мы рассказываем о российских военнослужащих-героях, что проявляют свой героизм и отвагу вступая в бой с диверсантами. Бандеровцы 21-го века совершают нападения на колонны с гуманитарной помощью. Они считают такую помощь - оружием.

В ответ российские военнослужащие ежедневно уничтожают или берут в плен украинских националистов, которые пытаются помешать восстановлению мирной жизни на освобожденных от них территориях Донбасса. Граждане Харьковской области об этой борьбе хорошо знают, а потому от всего сердца благодарят российских военнослужащих за помощь.

Очередные 10 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов российские военнослужащие доставили и раздали при сопровождении военной полиции в Шиповатое и Хатнее Харьковской области.

Гуманитарную помощь раздавали порционно: в каждом пакете – подсолнечное масло, крупы, мясные и рыбные консервы, конфеты, чай, свечи. Пожилым и детям - особое внимание.

Местные жители несколько дней ожидали эту поддержку. Собрались быстро узнав о доставке продуктов по сарафанному радио.

- Мне подруга вчера позвонила, так я не знала. Бегом запыхалася, ой спасибо хлопцы, спасибо. Грошей же нема, кое-что есть так оно втридорога, а грошей-то нема. Вот так и живем, - сказала одна из местных жительниц села Шиповатое.

А вот диалог российских военнослужащих еще с одной из жительниц села.

- Откуда узнали, что гуманитарка?

- А мы здесь рядом живем, в окно увидели машину.

- Не было оповещения?

- Нет.

- Скажите, чего не хватает, чего еще привезти?

- Лекарства нужны очень и памперсы ребенку. Ребенок маленький, негде купить. Привезите, пожалуйста, если возможность такая есть.

- А что касается продуктов?

- Очень тяжело. И денег нет, и снять негде, а продают только за наличные.

- Почему не снять?

- Банкоматов у нас нет. Пенсия родителям пришла, а обналичить негде.

- Как живете?

- Запасы, то что с огорода с прошлого года осталось. Картошка, морковка вот, и все что у нас есть.

- Большая семья?

- Да, я с ребенком, мама, папа и брат тоже здесь.

Продавщица местного магазина рассказала российским военным, как удается поддерживать земляков: «То, что осталось, крупы колхоз дает. Люди ничего не говорят. Во-первых, и с деньгами туго, их нету, налички. Поэтому без денег ничего не будет. Хотят и колбаски, и мяска, но ничего нет. Хлеб через день привозят, печет пекарня местная в другом селе. По буханочке на семью, а семьи сейчас большие».

В магазинах Харьковской области пустые полки. Люди спасаются домашними заготовками на зиму. Но, и они на исходе.

Люди берут гуманитарку для соседей, пожилых родственников и знакомых. Отказа от российских военных не получают.

Представители Минобороны заявили, что следующие гуманитарные конвои будут направлены в Харьковскую область в ближайшие дни. И, не только с продуктами. Люди ждут лекарства, подгузники, детское питание. Даже с хозяйственным мылом – тотальный дефицит. Но, люди уверены – помощь от России придет, и все наладится.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Охраняет места раздачи гуманитарной помощи не только военная полиция. Зная, о том, что украинские националисты ведут воздушную разведку с беспилотников и обстреливают мирных граждан, которые получают гуманитарную помощь Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию сообщал неоднократно. Минобороны России демонстрирует кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата «Байрактар» украинских националистов расчетом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор».

О том, как военнослужащие обнаруживают и уничтожают такие цели в зоне ответственности рассказывает командир расчета зенитного ракетного комплекса «Тор» Сергей Пачепка.

Во время несения только одного боевого дежурства зенитчики обнаружили и уничтожили 20 воздушных целей. Среди них оказалось 7 боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Байрактар».

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