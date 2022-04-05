Артисты «Ленкома» недвусмысленно попросили назначить им худрука

Сергей Газаров получает "Гвоздь сезона". Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Предполагалось, что лауреатов (за спектакли прошлого сезона) будет пять. Это:

«Мольер, avec amour» — Московский Театр Олега Табакова, режиссер Сергей Газаров;

«Горбачев» —Театр Наций, режиссер Алвис Херманис;

«Ричард III» — Театр имени Моссовета, режиссер Нина Чусова;

«Сын» — Российский академический молодежный театр, режиссер Юрий Бутусов;

«Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» — Театр «Мастерская П.Н. Фоменко», режиссер Дмитрий Крымов.

Но руководство Театра Наций спектакль «Горбачев» из своего репертуара исключило. Причина известна: актриса Чулпан Хаматова, игравшая Раису Горбачеву, уехала из России и не намерена возвращаться. Ну а режиссер спектакля Алвис Херанис назвал ее «совестью России». «В связи с чем этот спектакль не участвует в конкурсе и в церемонии награждения лауреатов премии «Гвоздь сезона»».

Rock Star вечера был вне сомнений Евгений Стеблов (первый зам председателя СТД Александра Калягина). Не в смысле, что на склоне лет Евгений Юрьевич увлекся рок-музыкой. Нет, не поэтому. Кроме него никаких других относительно медийных звезд на празднике не было. Сергей Газаров не в счет. Уже много лет он выступает от режиссерского цеха. Актеров среди гостей было мало, хотя в прежние годы они находили время, чтобы выйти на сцену вместе с другими создателями спектакля-лауреата.

Евгений Стеблов отвечает на вопросы журналистов. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Стоило Стеблову появиться в фойе, как на него налетели камеры, фотографы и журналисты. Задавали острые вопросы, которые, как сам говорил Евгений Юрьевич, не всегда он мог расслышать… Он выступил и с приветственным словом: «С радостью открываю юбилейную церемонию. «Гвоздь сезона» - это московская премия. Поэтому я, как коренной москвич, делаю это с душевной теплотой. То, что вы сейчас увидите, мы сами (сотрудники СТД) еще не видели. И даже не знаем, что будет»…

Когда лауреаты известны заранее (единственная интрига: кто же получит главный приз – Большой Гвоздь), украсить церемонию можно только ударным актерским капустником.

Что и сделал театральный квартет «Заячий Стон». Это четыре актера из «Ленкома» Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров.

Ведущие церемонии - артисты проекта "Заячий Стон". Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Преамбулу они оттитровали в кино стилистике и сообщили, что сходство того, что они покажут на сцене с реальными событиями и персонажами, неслучайно. Что авторы церемонии несут полную ответственность за происходящее… Россия наши дни. Квартет вышел на сцену в белых пачках, чтобы исполнить танец маленьких лебедей из великого балета Петра Чайковского, который обычно показывают по телевизору в судьбоносные дни.

Жестко и с юмором четыре «балерины» прошлись по каждому лауреату в отдельности и в целом по самым острым и скандальным событиям театральной повестки. Сообщили о новых правилах «театрального кодекса»: нельзя уезжать в Латвию; в каждый театр обязательно запускать первым Александра Молочникова вместо кошки… Помянули трансгендера в спектакле «Вишневый сад» в роли Раневской. Прочитали в лицах открытые письма, которыми обменялись режиссер Олег Долин и худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков: «Я вам пишу чего же боле…». Прошлись по вопиющему долгострою – Театру Райкина. Пожурили слияние театров, которое сегодня не остановить. Предложили Театру Наций переименоваться в Театр одной Нации, а Театру Европы временно прекратить свое существование. Новости зачитывала диктор Екатерина Стойкакскала, в то время как на сцену выскочила «активистка» с плакатом: «Верните Епишева и Богомолова» - они были ведущими церемонии многие годы. Пошутили про то, что «Гвозди» уходят, как Карбаускис из Театра Маяковского. Разлетаются как молодые актеры из России. И, конечно, назвали очень дорогой театр, который не получил свой Гвоздь, хотя должен был получить. Сценарий был написал заранее, когда спектакль «Горбачев» еще был среди лауреатов, и его не стали менять. Театр Наций – очень дорогой театр. Настолько дорогой, что в нём работает даже свой космонавт (Юлия Пересильд). «Как сложно стало в России стать народной артисткой – для этого надо слетать в космос», - не унимались шутники. Рассказали, что в Театре Наций работают два очень дорогих артиста. Они играют в спектакле режиссера Хер… Хер… (Херманиса), на спектакль которого пришел «олигарх» с женой. Артистку из этого спектакля зовут так же, как и няню старшего сына олигарха… Но второй акта не будет. «Потому что няня уехала навсегда».

Шутки были разные. Более и менее удачные. Злые и веселые. Жесткие и остроумные… Иногда обидные, но в основном – справедливые. Прекрасен был финал: объединить все театры должна буква «Г». И в этом «Г», согласно преданию, они (театры) себя же утопят. Ну и в самом-самом финале прозвучала даже не песня, а крик души «Заячьего стона»: во всех театрах есть худрук, кроме «Ленкома». «Дайте же нам худрука»...

И да, большой «Гвоздь сезона» ушел в РАМТ за спектакль «Сын» Юрия Бутусова.