Связывают руки пленным и режут горло – как украинская армия превратилась в ИГИЛ*

Военнослужащие ВСУ на танке, Черниговская область. Фото: REUTERS

Боевая машина десанта беспомощно уперлась в дорожный знак. Ее экипаж - несколько тел российских десантников - лежат на дороге в лужах крове. Между ними вальяжно прохаживаются украинские силовики - то ли тероборона, то ли нацбаты. Снимают трупы на телефоны, зубоскалят, ухмыляются.

Один из наших бойцов дергается и хрипит. Его хладнокровно добивают выстрелами из автомата под довольные комментарии. Сначала я предположил, что хрип - следствие попадания пули в легкое. Но камера выхватывает одного из убитых. Белая повязка на рукаве, руки связаны за спиной. Точь-в-точь как на кадрах из Бучи, аналогичный почерк.

Они погибли не в бою. И не от пуль. Под каждым из десантников - большая лужа алой крови. Так не бывает после огнестрельного ранения. Скорее всего они попали в засаду и были захвачены зверьем в военной форме. Об этом говорят связанные руки. И затем им одному за другим перерезали горло - хрип указывает именно на это.

Фиксирующие свое самое настоящее военное преступление ублюдки лишены рефлексии, стыда и моральных ограничений, которые отличают нас, людей, от террористического отребья, типа ИГИЛ*. Такие же нелюди с повязками полицаев и шевронами дивизии СС Галичина 80 лет назад накалывали младенцев на штыки, ломали кость за костью партизанам, загоняли женщин и стариков в сараи, поджигая их и наслаждаясь криками ужаса.

Они гордятся своей инфернальной жестокостью, снимают видео, рассылают его друзьям, может даже родственникам: «Гляди, мам, какого гарного сынку ты вырастила. Я уже сам режу глотки». Интересно, что думает мама о своем чаде-душегубе.

И на этом фоне бородатый офицер-чеченец из Росгвардии (который, не сомневаюсь, может отрезать врагу голову) читает лекцию о дружбе народов батальону пленных украинских морпехов. 260 человек сдались накануне российским войскам в Мариуполе, зная, что их не будут истязать. Что их не расстреляют, им не перережут горло, их будут держать в тепле, кормить, подлечат при необходимости. И вернутся они домой к мамке раздобревшими и порозовевшими. В этом разница между нами - между людьми и обезумевшими животными-террористами.

*Запрещенная в России организация.

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