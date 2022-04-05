Росгвардейцы вычислили арткорректировщика украинских националистов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подразделения спецназа под руководством офицеров Росгвардии подполковника полиции Э. Намсараева, капитана полиции А. Блинова и старшего лейтенанта полиции И. Садовского при осмотре жилых многоквартирных домов удалось обнаружить несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны. Такие схороны неонацисты оставляют, чтобы проводить обстрелы мирных граждан, которые собираются, чтобы получить гуманитарную помощь.

В другом доме спецназовцы Росгвардии выявили подготовленный наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным от мирных граждан сведений росгвардейцы задержали и самого арткорректировщика, который пытался затеряться среди местных жителей.

В Росгвардии также отметили отвагу подразделения спецназовца Росгвардии под командованием полковника В.Гарькавенко.

Его военнослужащие обнаружили и подавили подразделение диверсантов, которые вели обстрел переправы и моста из артиллерийского и стрелкового оружия.

В ведомстве отметили, бойцов минометного дивизиона Росгвардии младшего сержанта Б. Допаева и ефрейтора Р. Заузанова, которые во время одного из тяжелых боев отражали нападение украинских националистов несмотря на полученные ранения. Военнослужащие Росгвардии выполнили поставленную боевую задачу и атака противника была отбита.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие Росгвардии младший сержант Б. Допаев и ефрейтор Р. Заузанов награждены медалью Жукова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минувшим вечером Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры конвоирования более 260 украинских морских пехотинцев 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины, которые неоднократно цинично срывали гуманитарные инициативы Эрдогана, Шольца и Макрона в Мариуполе. После того, как националистам дали гарантии - сохранить жизнь, они приняли предложение и сложили оружие. Имели честь сдаться в плен преданным пехотинцам президента России Владимира Путина.

Кстати, сложить оружие им предлагалось до утра 5 апреля, но по словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева между подразделениями боевиков-националистов вышел горячий спор за очередность выхода по гуманитарному коридору. В результате, они сдали позиции практически одновременно еще прошлым вечером.

Военнопленных отправят в Крым, где они будут размещены на территории казарм военного городка Черноморского флота. Там они получат услуги врачей и трехразовое питание.

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Военная спецоперация на Украине 5 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 апреля 2022 года (подробности)

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