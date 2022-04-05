Минобороны России: в Очакове уничтожен Центр подготовки украинских сил спецопераций

Представитель Минобороны сообщил об уничтожении высокоточными ракетами с самолетов четырех хранилищ с топливом, которые снабжали украинские войска в Кеременец, Черкасы, Запорожье и Новомосковск.

- Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков был уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников, - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Примечательно, что все это произошло в тот момент, когда глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры конвоирования более 260 украинских морских пехотинцев 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины, которые несколько дней подряд цинично срывали гуманитарные инициативы Эрдогана, Шольца и Макрона в Мариуполе. Отметим, что все эти украинские морпехи проходили подготовку в 73-ем Морском центре спецопераций (МЦСпО) Вооруженных сил Украины в Очакове, где из них готовили боевых пловцов и диверсантов. Именно подразделения 73-го МЦСпО перебросили на подкрепление подразделениям неонацистов в Мариуполе, а их центр в Очакове передали под размещения иностранных наемников.

Очевидно, что сложившие оружие в Мариуполе украинские морпехи поделились и другой любопытной информацией с российской разведкой.

Представитель Минобороны сообщил об уничтожении высокоточными ракетами с самолетов четырех хранилищ с топливом, которые снабжали украинские войска в Кеременец, Черкасы, Запорожье и Новомосковск.Генерал-майор Конашенков предупредил СМИ, что в населенном пункте Мощун, что в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72 украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы также в Сумах, Конотопе и других городах.

Также российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Чернобаевка, Индустриальная, Гурты и Нижняя Крынка.

БОЕВАЯ СВОДКА

Так в течение ночи оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска поразили 134 военных объекта Украины.

Среди них: восемь командных пунктов и узлов связи, один радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У», шесть складов с боеприпасами и два склада горючего, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

125 - самолетов.

91 - вертолет.

398 - беспилотных летательных аппарата.

226 - зенитных ракетных комплексов.

1969 - танков и других боевых бронированных машин.

214 - установок реактивных систем залпового огня.

852 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1873 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России продемонстрировало видеокадры ракетных ударов из акватории Черного моря высокоточными "Калибрами" по Центру подготовки украинских сил специальных операций в Очакове, который использовался для размещения иностранных наемников.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 5 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

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