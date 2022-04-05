ФБР вычислило и задержало суперяхту миллиардера Вексельберга благодаря тайному свидетелю

Судно стоимостью около $100 миллионов арестовано на Мальорке Фото: REUTERS

Неудачи продолжают преследовать российских миллиардеров, имеющих собственность на Западе. Вот и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг лишился огромной 78-метрой яхты «Танго» — ее задержали испанские власти в порту Пальма-де-Мальорка.

Со слов источника CNBC, испанские правоохранительные органы поднялись на судно 4 апреля вместе с сотрудниками американского ФБР. Они обыскали яхту и наложили на нее арест, так что теперь «Танго» придется встать на прикол. Все это происходило в рамках антироссийских санкций.

Чтобы получить разрешение на арест яхты американцам пришлось попотеть, поскольку судно принадлежит Вексельбергу не напрямую. «Танго» ходит под флагом Островов Кука, а зарегистрирована на имя компании «Arinter» c Британских Виргинских островах, которой, в свою очередь, управляют граждане Панамы. Тем не менее, в ФБР смогли добыть показания информатора, зашифрованного как «W-1», который работал в компании, занимавшейся проектированием и постройке яхты. В итоге этот самый «W-1» и подтвердил, что настоящим владельцем судна является именно Вексельберг.

- «W-1» заявил, что работники компании встречались с Вексельбергом и его сотрудниками во время проектирования, постройки и передачи яхты. Источник знал о том, что Вексельберг был владельцем «Танго» и что он связан с российской энергетикой, – говорится в ходатайстве ФБР на получение ордера на арест, которое было направлено в адрес американского суда.

Все это, впрочем, немного странно. Информации о том, что хозяином «Танго» является именно Вексельберг в Интернете полно. Например, об этом написано на сайте «Фанаты суперяхт», да и в прессе все последние годы упоминалось о владении олигархом этого судна.

«Танго» является не простым судном, а самым настоящим произведением «яхтенного искусства». Там есть все: бассейн, джакузи, тренажерный зал, комфортабельные каюты. А команда как на настоящем корабле – 22 человека. Стоимость судна в разных источниках варьируется от 90 до 120 миллионов долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Испании задержали яхту российского бизнесмена Вексельберга, стоимостью 90 миллионов долларов

Судно задержали по запросу Минюста США (подробнее)

Одна из самых крупных в мире: яхта олигарха Мордашова пришвартовалась во Владивостоке

За минимум 300 миллионов долларов на судне предусмотрены две вертолетные площадки и кинотеатр (подробнее)