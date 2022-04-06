Семь советов для тех, кто хочет сохранить свои деньги во время санкций

Давайте обсудим важные принципы «пользования» супермаркетом: как не купить лишнего, когда идешь всего за парой вещей. Фото: Shutterstock

Пошел за хлебушком, вернулся с двум пакетами. Знакомо? Раньше в магазинах на нас магически действовали только уловки мерчендайзеров, а сейчас того хуже, «все берут и я беру». Особенно этим грешат женщины.

- В любом супермаркете, помимо красивых маркетинговых расстановок, существует определенное направление движения потока покупателей: чтобы подойти к кассе, нужно обойти по кругу вдоль витрин, холодильников, стеллажей и прилавков, - говорит наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - За это время среднестатистическая покупательница успевает наполнить корзинку. Тем более, что чаще всего товары выложены по принципу ассоциаций: если покупаешь чай, то рядом обязательно лежит что-то «нужное» к чаю. В некоторых супермаркетах специально больше тележек, чем небольших корзинок: в большой объем незаметно можно накидать кучу вещей. Это не корзинка, которая быстро станет тяжелой, напоминая, что покупки пора заканчивать.

Поэтому давайте обсудим важные принципы «пользования» супермаркетом: как не купить лишнего, когда идешь всего за парой вещей.

1. Собираясь в магазин, проверьте шкафчики.

А также холодильник и морозилку. В них можно обнаружить пару забытых припасов, благодаря которым поход в магазин и вовсе может отмениться.

2. Составляйте список покупок.

И самое главное — придерживайтесь его! Тут, конечно, проще мужчинам, они более четко следуют пунктам.

Чтобы не накупить лишнего (и не забыть что-то действительно необходимое), составляйте список покупок. Фото: Shutterstock

3. Для покупок заведите отдельную карты или спецкошелек.

Помните, как в детстве родители давали нас в магазин определенную сумму денег? Если не получается отказать себе в соблазнах, ограничьте себя финансово. На отдельной карточке для покупок должна быть небольшая сумма. Или немного наличных в кошельке, которые отложены специально для одного похода в магазин.

4. Прежде чем положить в тележку «акционный» продукт, подумайте.

А точно ли вам нужны эти макароны (два сока, три пачки пачка пельменей?)

5. Ограничьте время в магазине.

Можно даже поставить будильник: на покупки отводите не больше 15-20 минут. Чем дольше вы гуляете вдоль полок, тем больше соблазнов.

6. Постарайтесь не ходить за покупками с детьми или «за компанию».

Дети обязательно выпросят вкусняшку, а с подругой можно потерять счет времени и за болтовней нагрузить тележку до верху.

7. И самое главное: никогда не ходите в магазин на голодный желудок!

Чувство голода заставит вас купить больше, чем необходимо.

КСТАТИ

Выбирайте свежее вместо фастфуда

К фастуду относятся не только бургеры и картошка фри, но и любые готовые продукты в магазинах, включая заморозку (овощи-ягоды, мясо-рыба не в счет). Выбирайте свежее, чтобы быстро съесть — это и для талии, и для здоровья полезнее.

- Если есть такая возможность, отдавайте предпочтение натуральным продуктам, - советует Людмила Денисенко. - Вместо колбасы и сосисок покупайте свежее мясо, вместо куриных котлет — курицу, вместо копченой или соленой рыбы — свежую или, в крайнем случае, свежезамороженную. Не забывайте про свежие овощи и фрукты. Хлеба берите немного, лучше ржаного, с отрубями или цельным зерном. И помните: если вы купили много продуктов для ребенка, большую часть придется съесть вам.