Могут ли прибалты и поляки организовать блокаду Калининградской области

Казалось бы, хотят отгородиться, пусть отгораживаются. Но есть очень важный момент: блокировка транспортных сообщений с Россией со стороны Литвы автоматически означает сухопутную блокаду Калининградской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сначала Литва, а затем и Латвия решили понизить свои дипломатические отношения с Россией, потребовав наших послов вернуться домой. Эти же две страны теперь заявляют, что рассматривают вопрос о полном закрытии своих границ со «страной-агрессором». Правда, с оговоркой: на такой шаг должны одновременно пойти все три прибалтийские республики. Эстония пока молчит. Но в том, что горячих прибалтийских политиков уже не остановить, сомнений нет.

Казалось бы, хотят отгородиться, пусть отгораживаются. Но есть очень важный момент: блокировка транспортных сообщений с Россией со стороны Литвы автоматически означает сухопутную блокаду Калининградской области. За последние десятилетия в российском эксклаве были созданы необходимые энергетические мощности, построены терминалы СПГ, налажено регулярное паромное сообщение с Усть-Лугой - именно с учетом возможности перекрытия традиционно русофобским руководством Литвы железнодорожного сообщения с Россией и идущего из нее в область газопровода. Приготовления на случай блокады, как стало очевидным, были не зря.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем telegram-канале напомнил, что транзитная транспортная логистика формирует в прибалтийских странах 20-30% размера их ВВП. Так что речь опять про популярный в последнее время в политической практике Запада оружейный прием - выстрел в собственную ногу. Но с прибалтов станется, слишком уж они ненавидят Москву. Поэтому Алиханов и добавляет: «Готовы ко всем вариантам». И уточняет, что закрытие границ может произойти только с одобрения Евросоюза, потому что такой шаг прервет все транзитные транспортные потоки с запада на восток и обратно.

Кстати, когда Литву принимали в ЕС, в соглашение об этом специально внесли, учтя интересы Москвы, положение об обязательствах Вильнюса обеспечивать бесперебойный транзит между Россией и Калининградской областью. Но в нынешних условиях, если честно, на такие обязательства литовцы готовы просто наплевать. И вряд ли в Брюсселе их одернут.

Допустим, эстонцы присоединяются к литовцам и латышам в желании совсем отгородиться от России, и прибалты оказываются где? Тоже практически в сухопутной блокаде со стороны России и Белоруссии. Как и санкции, эта штука, с учетом географии, тоже обоюдоострая. Здесь совершенно очевидно желание прибалтов, поддержанных поляками, на фоне спецоперации на Украине спровоцировать эскалацию российско-западного конфликта в новом регионе. Но не будем забывать, что Прибалтика, даже «три в одном», никогда не была субъектом геополитики, а выполняла исключительно отведенную ей «хозяином» роль провокатора, задиры и раздражителя России. Эдакий коллективный истерично-наглый, но бессильный без воли главаря банды Промокашка из известного всем фильма. Поэтому решать, закрывать границы с Россией или нет, будут явно не в Вильнюсе и Риге, которым просто опять позволили «пошуметь».

Но все же представим, что рубежи закрыли и Калининград в реальной блокаде. В этом случае, во-первых, область «готова ко всем вариантам» - в том смысле, что альтернативные каналы поставки жизненно необходимых товаров были созданы заблаговременно. Во-вторых, блокада одного из субъектов РФ - это реальный casus belli, повод для объявления войны. Уже много лет теоретики рассуждают, сколько дней потребуется России, чтобы «прорубить» так называемый «сувалкский коридор» - полоску территории длиной около ста километров, отделяющей сейчас Калининградскую область от Белоруссии, которая вслед за нами уже обложена всеми возможными санкциями Запада.

До такого варианта, остается надеяться, дело все же не дойдет. Хотя заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил, что в ближайшие 2-3 дня Польша, Латвия, Литва и Эстония начнут процесс полной изоляции от России и Беларуси. Но пойти на это Промокашки смогут лишь в том случае, если получат «отмашку» от старших по банде. А те пока повторяют, что прямого конфликта НАТО с Россией не хотят.