Бастрыкин распорядился установить неонацистов, что пытали российских военнопленных

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства убийства украинскими националистами российских военнопленных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На кадрах, распространенных в Телеграм-каналах, военнослужащие лежат на дороге со связанными за спиной руками. Их принадлежность к подразделениями и имена не известны. Но судя по всему это наши войсковые разведчики, которые во время выполнения задания могут не иметь с собой документов и знаков различия. Видно, что им на лица специально натянута одежда, чтобы нельзя было опознать (таким образом садисты хотят нанести боль как можно большему кругу граждан, чьи сыновья и мужья находятся в зоне спецпоперации). Некоторые военнослужащие еще живы. Они ранены, слышны хрипы.

- Он еще жив, хрипит, добивай этого, а у этого перчатки хорошие, - звучат голоса за кадром.

Пользователи сети уже нашли подозреваемых в соцсетях

Оператор снимает телефоном, не скрывает свое лицо и временами повторяет: "Вот они защитники русской армии, слава Украине".

- В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. У одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а будучи уже в плену. Видео было снято в Киевской области, - заявили в СК России.

Пользователи сети уже нашли подозреваемых в соцсетях

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства убийства украинскими националистами российских военнопленных.

- В результате данных преступных действий военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований грубо нарушили Женевскую Конвенцию об обращении с военнопленными. По данному факту будет возбуждено уголовное дело, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

На помощь пришли пользователи рунета, которые нашли подозреваемых в запрещенных социальных сетях. Лица садистов мелькали в кадрах жестокой расправы.

- Так спешили снять видео, что одному из бойцов забыли развязать руки. Воин -освободитель запомни лица этих мразей, в плен живыми их не брать, - комментируют в сети эти кадры.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель СК России поручил центральному аппарату в рамках расследования уголовного дела установить обстоятельства применения запрещенных боеприпасов украинскими националистами.

- По имеющимся сведениям, украинские силовики использовали при обстрелах города Попасная в Донбассе кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток". Такие заряды сбрасываются с беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, сообщается о применении противопехотных шрапнельных мин и мин, начиненных металлическими дротиками, - отметили в СК России.

Отметим, что такие "лепестки" имеют пластиковый корпус зеленого цвета, который не заметен в траве. Они могут стать причиной подрывов мирного населения и детей, которые не знают, что это мина. Внутри мины находится жидкое вещество, которое при нажатии с усилием в 5-10 килограммов взрывается. Мина не имеет осколков, но силой взрыва отрывает ступню.

- Речь идет о грубом нарушении положений Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттава), которая устанавливает, что каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины. При этом Украина ратифицировала эту конвенцию.

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