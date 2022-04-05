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Политика5 апреля 2022 10:25

Бастрыкин распорядился установить неонацистов, что пытали российских военнопленных

Пользователи сети уже нашли подозреваемых в соцсетях
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства убийства украинскими националистами российских военнопленных.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства убийства украинскими националистами российских военнопленных.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На кадрах, распространенных в Телеграм-каналах, военнослужащие лежат на дороге со связанными за спиной руками. Их принадлежность к подразделениями и имена не известны. Но судя по всему это наши войсковые разведчики, которые во время выполнения задания могут не иметь с собой документов и знаков различия. Видно, что им на лица специально натянута одежда, чтобы нельзя было опознать (таким образом садисты хотят нанести боль как можно большему кругу граждан, чьи сыновья и мужья находятся в зоне спецпоперации). Некоторые военнослужащие еще живы. Они ранены, слышны хрипы.

- Он еще жив, хрипит, добивай этого, а у этого перчатки хорошие, - звучат голоса за кадром.

Пользователи сети уже нашли подозреваемых в соцсетях

Пользователи сети уже нашли подозреваемых в соцсетях

Оператор снимает телефоном, не скрывает свое лицо и временами повторяет: "Вот они защитники русской армии, слава Украине".

- В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. У одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а будучи уже в плену. Видео было снято в Киевской области, - заявили в СК России.

Пользователи сети уже нашли подозреваемых в соцсетях

Пользователи сети уже нашли подозреваемых в соцсетях

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства убийства украинскими националистами российских военнопленных.

- В результате данных преступных действий военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований грубо нарушили Женевскую Конвенцию об обращении с военнопленными. По данному факту будет возбуждено уголовное дело, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

На помощь пришли пользователи рунета, которые нашли подозреваемых в запрещенных социальных сетях. Лица садистов мелькали в кадрах жестокой расправы.

- Так спешили снять видео, что одному из бойцов забыли развязать руки. Воин -освободитель запомни лица этих мразей, в плен живыми их не брать, - комментируют в сети эти кадры.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель СК России поручил центральному аппарату в рамках расследования уголовного дела установить обстоятельства применения запрещенных боеприпасов украинскими националистами.

- По имеющимся сведениям, украинские силовики использовали при обстрелах города Попасная в Донбассе кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток". Такие заряды сбрасываются с беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, сообщается о применении противопехотных шрапнельных мин и мин, начиненных металлическими дротиками, - отметили в СК России.

Отметим, что такие "лепестки" имеют пластиковый корпус зеленого цвета, который не заметен в траве. Они могут стать причиной подрывов мирного населения и детей, которые не знают, что это мина. Внутри мины находится жидкое вещество, которое при нажатии с усилием в 5-10 килограммов взрывается. Мина не имеет осколков, но силой взрыва отрывает ступню.

- Речь идет о грубом нарушении положений Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттава), которая устанавливает, что каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины. При этом Украина ратифицировала эту конвенцию.

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