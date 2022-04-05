Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика5 апреля 2022 10:46

Геннадий Онищенко: Почему США вышли из конвенции по биологическому оружию, когда появился механизм контроля?

Геннадий Онищенко объяснил, почему США вышли из конвенции по биологическому оружию
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Геннадий Онищенко.

Геннадий Онищенко.

Фото: Иван МАКЕЕВ

-... Геннадий Григорьевич, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал коллег зарубежных парламентов задуматься об угрозах, которые несут в себе биолаборатории Соединенных Штатов, расположенные на территории их государств. Деятельность США по биолабораториям шла не только на Украине. По разным оценкам, от 30 до 36 стран были в этом задействованы.

- На самом деле более 300 таких лабораторий, которые известны. А еще сколько неизвестны.

Это та система, которую Соединенные Штаты начали развивать где-то в начале 80-х годов, еще в советский период. У них была принята программа развертывания по всему миру лабораторий, но прежде всего, в тех районах, которые представляют военный и геополитический интерес для США.

Где-то примерно лет 10 назад весь мир встал «в стойку», когда американцы по обычной почте рассылали примерно в 200 лабораторий по всему миру контейнеры, содержащие сибирскую язву (возбудители). Якобы по ошибке. На самом деле это была такая командно-штабная тренировка, то есть, они испытывали возможности использовать обычные гражданские каналы для транспортировки особо опасных патогенов.

Когда в 1991 году развалился Советский Союз и в одну ночь появились 15 независимых государств, они сразу пришли к ним. Причем, в открытую.

- Кто они?

- Американцы. Во главе шли ЦРУшники. Они тогда предложили (свои лаборатории) практически всем нашим соседям. Белоруссия сначала было согласилась, потом одумалась. По-моему, Киргизия не открыла ни одной лаборатории, хотя им тоже предлагали. А вот остальные (бывшие советские республики) с благодарностью приняли предложения, особенно Казахстан (об этом мы уже говорили).

Активные боевые наступательные программы по разработке, накоплению и применению биологического бактериального оружия как средства массового уничтожения людей американцами никогда не прекращались. Более того, они активизировались сразу после принятия Конвенции по биологическому и токсинному оружию (в 1972 году она была принята). Не случаен их выход из этой конвенции.

- Выход американцев?

- Да, американцев. И символом этого выхода является госпожа Клинтон. Причем, событие произошло, когда уже был готов на профессиональном уровне механизм контроля за Конвенцией и оставалось его ратифицировать на Ассамблее ООН. А затем должен был пройти процесс принятия и присоединения к Конвенции всех государств. Американцы попытались присвоить этот механизм себе лично, возомнив себя в концепции однополярного мира главной страной, которая является для всех судьей. События 2020-2021 года показали, что они попытались на арапа с этим механизмом прийти в Китай и, по-хорошему говоря, получили по зубам. Китай не согласился на их односторонний контроль, совершенно законно мотивируя тем, что механизм вроде как бы и есть, но он не ратифицирован и не признан на международно-правовом уровне.

- Геннадий Григорьевич, что нам нужно сделать? Одними парламентскими рычагами вряд ли с этим можно бороться.

- Парламент здесь играет роль даже не в первой десятке. Там есть, кому заниматься вопросом. Прежде всего это военные. Я этот вопрос ставлю уже более 10 лет, за что и по зубам получал: выговор мне объявляли за то, что я четко и ясно сказал, что грузинская военная лаборатория является ничем иным, как местом для изучения, разработки и изготовления боевых рецептур.

- Это премьер Медведев вам как помощнику объявил выговор.

- Тогда, как говорится, были политические мотивы: нам нужно было дружить с американцами. Госпожа Нуланд, где-то в Женеве наябедничала одному из замминистров наших иностранных дел, он, естественно, отреагировал, написал наверх и мне объявили выговор.

- Выговор сняли потом.

- Но это не меняет сути. А сейчас делом занимаются, как говорится, все, кому положено. Но надо было начинать заниматься гораздо раньше, работать в интересах нашего государства. Не оглядываясь на то, понравилось это госпоже Нуланд или еще какой-нибудь полуграмотной чиновнице в Госдепе США или нет.

- Есть информация, что якобы ниточки от украинских биолабораторий тянутся через океан к мутным коммерческим делам сына президента США Джо Байдена, к Хантеру Байдену.

- Вот тут я свою точку зрения скажу, и она не будет совпадать с теми акцентами, которые сегодня расставляются. Сын Байдена… Для профессионалов, которые знают опасность оружия массового уничтожения, которые многие годы вопросом занимаются, байка про наркомана, бабника и пьяницу сына Байдена, который якобы финансирует исследования, звучит неубедительно. Получается, сын Байдена – чуть ли не главный разработчик биологического оружия. Понимаете, никакие там Байдены, никакие олигархи (да еще украинского какого-то приплели). Это финансируется богатым государством. А Хантер Байден – просто легенда. Никакой частник этим заниматься не будет. Оружие – очень серьезно, и выведение на первый план сына Байдена – просто отвод от остроты проблемы, превращение ее в гротеск.

КАРТИНА ДНЯ