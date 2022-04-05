Геннадий Онищенко: Почему США вышли из конвенции по биологическому оружию, когда появился механизм контроля?

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

-... Геннадий Григорьевич, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал коллег зарубежных парламентов задуматься об угрозах, которые несут в себе биолаборатории Соединенных Штатов, расположенные на территории их государств. Деятельность США по биолабораториям шла не только на Украине. По разным оценкам, от 30 до 36 стран были в этом задействованы.

- На самом деле более 300 таких лабораторий, которые известны. А еще сколько неизвестны.

Это та система, которую Соединенные Штаты начали развивать где-то в начале 80-х годов, еще в советский период. У них была принята программа развертывания по всему миру лабораторий, но прежде всего, в тех районах, которые представляют военный и геополитический интерес для США.

Где-то примерно лет 10 назад весь мир встал «в стойку», когда американцы по обычной почте рассылали примерно в 200 лабораторий по всему миру контейнеры, содержащие сибирскую язву (возбудители). Якобы по ошибке. На самом деле это была такая командно-штабная тренировка, то есть, они испытывали возможности использовать обычные гражданские каналы для транспортировки особо опасных патогенов.

Когда в 1991 году развалился Советский Союз и в одну ночь появились 15 независимых государств, они сразу пришли к ним. Причем, в открытую.

- Кто они?

- Американцы. Во главе шли ЦРУшники. Они тогда предложили (свои лаборатории) практически всем нашим соседям. Белоруссия сначала было согласилась, потом одумалась. По-моему, Киргизия не открыла ни одной лаборатории, хотя им тоже предлагали. А вот остальные (бывшие советские республики) с благодарностью приняли предложения, особенно Казахстан (об этом мы уже говорили).

Активные боевые наступательные программы по разработке, накоплению и применению биологического бактериального оружия как средства массового уничтожения людей американцами никогда не прекращались. Более того, они активизировались сразу после принятия Конвенции по биологическому и токсинному оружию (в 1972 году она была принята). Не случаен их выход из этой конвенции.

- Выход американцев?

- Да, американцев. И символом этого выхода является госпожа Клинтон. Причем, событие произошло, когда уже был готов на профессиональном уровне механизм контроля за Конвенцией и оставалось его ратифицировать на Ассамблее ООН. А затем должен был пройти процесс принятия и присоединения к Конвенции всех государств. Американцы попытались присвоить этот механизм себе лично, возомнив себя в концепции однополярного мира главной страной, которая является для всех судьей. События 2020-2021 года показали, что они попытались на арапа с этим механизмом прийти в Китай и, по-хорошему говоря, получили по зубам. Китай не согласился на их односторонний контроль, совершенно законно мотивируя тем, что механизм вроде как бы и есть, но он не ратифицирован и не признан на международно-правовом уровне.

- Геннадий Григорьевич, что нам нужно сделать? Одними парламентскими рычагами вряд ли с этим можно бороться.

- Парламент здесь играет роль даже не в первой десятке. Там есть, кому заниматься вопросом. Прежде всего это военные. Я этот вопрос ставлю уже более 10 лет, за что и по зубам получал: выговор мне объявляли за то, что я четко и ясно сказал, что грузинская военная лаборатория является ничем иным, как местом для изучения, разработки и изготовления боевых рецептур.

- Это премьер Медведев вам как помощнику объявил выговор.

- Тогда, как говорится, были политические мотивы: нам нужно было дружить с американцами. Госпожа Нуланд, где-то в Женеве наябедничала одному из замминистров наших иностранных дел, он, естественно, отреагировал, написал наверх и мне объявили выговор.

- Выговор сняли потом.

- Но это не меняет сути. А сейчас делом занимаются, как говорится, все, кому положено. Но надо было начинать заниматься гораздо раньше, работать в интересах нашего государства. Не оглядываясь на то, понравилось это госпоже Нуланд или еще какой-нибудь полуграмотной чиновнице в Госдепе США или нет.

- Есть информация, что якобы ниточки от украинских биолабораторий тянутся через океан к мутным коммерческим делам сына президента США Джо Байдена, к Хантеру Байдену.

- Вот тут я свою точку зрения скажу, и она не будет совпадать с теми акцентами, которые сегодня расставляются. Сын Байдена… Для профессионалов, которые знают опасность оружия массового уничтожения, которые многие годы вопросом занимаются, байка про наркомана, бабника и пьяницу сына Байдена, который якобы финансирует исследования, звучит неубедительно. Получается, сын Байдена – чуть ли не главный разработчик биологического оружия. Понимаете, никакие там Байдены, никакие олигархи (да еще украинского какого-то приплели). Это финансируется богатым государством. А Хантер Байден – просто легенда. Никакой частник этим заниматься не будет. Оружие – очень серьезно, и выведение на первый план сына Байдена – просто отвод от остроты проблемы, превращение ее в гротеск.