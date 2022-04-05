Во Флориде развернулась "партизанская борьба" против стрит-арта с изображениями Зеленского

Неизвестные упорно атакуют граффити с портретом Владимира Зеленского, с первого дня их появления. Фото: REUTERS

В США развернулась война между художниками - сторонниками Украины и ее противниками, сообщает «Майами Херальд». Неизвестные упорно атакуют граффити с портретом Владимира Зеленского, с первого дня их появления. На третий раз вандалы одержали верх, безвозвратно испортив художество местных творцов.

Стрит-арт появился на центральной улице города Форт Майерс, штата Флорида, в марте по заказу Alliance for the Arts. Художники Эрик Шлейк и Роланд Руокко создали несколько муралов. На одном они изобразили Зеленского в военной форме на фоне украинского флага, на другом - стоп-кадр из видеообращения, сделанного украинским президентом на Банковой, вместе с советником Офиса президент Михаилом Подоляком, министром обороны Алексеем Резниковым и главой ОП Андреем Ермаком. Лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия, присутствовавший в момент съемки, остался за кадром.

Представители арт-альянса обратились в полицию города с просьбой расследовать происшествие.

- Грустно, что кто-то уничтожает чье-то произведение искусства, я думаю, это противоречит духу того, что мы пытаемся делать в альянсе и в художественном сообществе в целом, — сказала исполнительный директор Alliance for the Arts Молли Декарт.

Художники уже решили временно закрыть стенды строительным полотном до тех пор, пока не будет собрано не менее 2 тысяч долларов на реставрацию.

Как рассказала Декарт, в первый раз, когда неизвестные атаковали на стрит-арт, они заклеили лицо Зеленского скотчем так, чтобы у него появились усики, как у Адольфа Гитлера. Во второй раз противники нацарапали на изображениях буквы и слова, какие именно - не уточняется. Оба раза художникам удавалось восстановить муралы, но не теперь. Ночью на 4 апреля неизвестные залили красно-синей-фиолетовой краской обе композиции, полностью испортив их.

Декарт отметила, что после атаки на граффити ей поступило много звонков от местных жителей - большинство из них высказывали сочувствие и поддержку, однако нашлись и те, кто поддержал действия вандалов. Также она добавила, что как только граффити будут восстановлены, арт-альянс организует дополнительную защиту, чтобы избежать повторения этой истории в будущем.

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