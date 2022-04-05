Михаил Мурашко назвал главное звено медицины, от которого зависит продолжительность жизни россиян

Михаил Мурашко. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- Сегодня особая роль должна отводиться первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Ее значение в системе здравоохранения невозможно переоценить, - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии XIII Общероссийской конференции «Неделя медицинского образования – 2022», которая проходит в Москве с 4 по 8 апреля.

Поясним: ПСМП это, по сути, та самая медпомощь, которую мы получаем в поликлиниках по месту жительства. Ее оказывают в первую очередь участковые терапевты и педиатры. Также есть первичная специализированная медико-санитарная помощь. Это приемы и консультации врачей-специалистов районных поликлиник: лоров, офтальмологов, травматологов и т.д. ПСМП включает в себя амбулаторную медпомощь и лечение в условиях дневного стационара.

Самым ярким примером последних лет, который показал важность роли ПСМП, стала пандемия COVID-19, отметил глава Минздрава.

- В кризисной ситуации среди всех систем здравоохранения наиболее оперативно отвечали на новые вызовы и принимали эффективные решения для сохранения здоровья и жизни граждан именно те страны, в которых имеется надежная первичная медико-санитарная помощь, - сказал Мурашко.

В целом же ПСМП, будучи первой ступенью контакта врачей и пациентов, вносит основной вклад в обеспечение продления жизни, активного долголетия, подчеркнул министр. И назвал работу участковых врачей, педиатров и терапевтов «самым высокоинтеллектуальным звеном».

- От эффективности работы первичного звена здравоохранения напрямую зависит увеличение продолжительности жизни населения и снижение преждевременной смертности. А также сокращение случае инвалидности, - сообщил Мурашко.

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛ ГЛАВА МИНЗДРАВА

- В России растет число врачей - участковых терапевтов. В 2021 году из почти 22 тысяч выпускников медвузов, прошедших обучение по специальности «лечебное дело», 42% пошли работать врачами-терапевтами. По специальности «педиатрия» из более чем 6 200 выпускников на педиатрические участки отправились 54%.

- Более 50 тысяч студентов-медиков и ординаторов и более 15 тыс. сотрудников университетов из числа профессорско-преподавательского состава участвовали в оказании медпомощи пациентам с ковидом во время пандемии COVID-19.

- Больше половины (54%) медицинских вузов, подведомственных Минздраву, имеют собственные многопрофильные клиники. В них находится более 16 тысяч коек. Это помогает студентам получать качественные практические навыки.

- В последние годы появились новые медицинские специальности. В их числе - медицинская микробиология и реабилитационная медицина.