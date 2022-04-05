Расчет на молодежь: Для кого была задумана провокация в Буче

Организаторы этого инцидента явно почувствовали «запах крови» и не собираются останавливаться. Фото: REUTERS

На днях один из рупоров радикального либерализма, журнал The Economist, опубликовал результаты соцопроса об отношении жителей США к событиям на Украине. Результаты немало удивили редакцию. Выяснилось, что половину американцев младше 30 лет не интересует, кто одержит победу в конфликте, и лишь 47% из них верят в пропагандистский миф, согласно которому «российские силы намерено атакуют мирных украинцев». Чуть больше, 56% так или иначе симпатизируют Украине, но это по-прежнему на 36% меньше, чем среди респондентов старше 30. Выраженный поколенческий разлом в восприятии текущего кризиса социологи также обнаружили во Франции и Великобритании.

Выходит, что несколько месяцев массированной обработки населения западных стран антироссийскими клише и дезинформационными материалами так и не дали должного результата. Наиболее активная и пассионарная часть общества – попросту те, за кем будущее, отказываются видеть Россию безусловным врагом и абсолютным злом. И это не может не заботить власть имущих.

Смена поколений в той же американской, да и европейской политике, способна произойти стремительно. Отдельные фигуры вроде Александрии Окасио-Кортес и Марион Марешаль (Ле Пен) уже давно ворвались на политический небосклон в весьма юном возрасте. Можно вспомнить и карьеру Себастьяна Курца, ставшего министром иностранных дел Австрии в 27 лет, а канцлером – в 31. Другие «вундеркинды» на подходе. Так называемые миллениалы благодаря протестной активности сверстников на выборах стремительно упрочивают свои позиции, и эта тенденция будет лишь усиливаться.

Очевидно, что молодые жители США и стран ЕС устали слушать старые мантры о мировых делах из уст ветеранов Холодной войны «байденовского» разлива. Их намного больше интересует внутренняя повестка, да и на ту же ситуацию вокруг Украины они готовы смотреть под альтернативным углом, анализируя противоположные точки зрения и объективно воспринимая все аспекты проблемы. Недалеко то время, когда появление в европейских и американских коридорах власти всё большего числа политиков новой плеяды поставит под угрозу ключевой для ЕС и НАТО принцип консенсуса при принятии решений. Вся, с таким трудом годами выстраивавшаяся Вашингтоном система, даст сбой.

Украинский кризис для евро-атлантических элит – момент переломный. Если им не удастся через санкции и массированное вооружение Киева сохранить статус-кво и удержать Украину в роли «анти-России», то хваленое единство «коллективного Запада» мгновенно уступит место апатии, разочарованию, метаниям и политическому эгоизму. В этих условиях, колебания молодежи руководству стран антироссийской коалиции совершенно ни к чему, благо, историю там хорошо помнят. В 1970-е годы, стараниями юных американцев-нонконформистов, Белый дом был вынужден начать переговоры с Вьетнамом, завершившиеся, по сути, капитуляцией - выводом войск из азиатской страны. И теперь, в момент, когда Байден через санкционную войну втягивает и Соединенные Штаты, и своих европейских союзников, в грозящий колоссальными потрясениями «экономический Вьетнам», протестное движение может сыграть не меньшую роль в изменении американского курса. Возможно, даже заставит антироссийски настроенные элиты рано или поздно признать моральное поражение. Соответственно, в ход идут старые рецепты по перевербовке чувствительной к ярким фактам и картинкам публики.

Ничего принципиально неожиданного, как ни печально это констатировать, под Киевом мы не увидели. Хотя произошедшее в Буче некоторые СМИ уже окрестили «новой Сребреницей», логичнее было бы провести аналогию с событиями в Косово. Например, с инцидентами в Рачаке и Любениче, когда в местах ожесточенных сражений югославских сил правопорядка с албанскими террористами через некоторое время внезапно обнаруживались тела якобы мирных жителей (на деле – переодетых боевиков), «злодейски расстрелянных» сербами. Несмотря на путаницу и нестыковки в показаниях свидетелей, сомнения представителей ОБСЕ, в конце концов, специфическую репутацию обнаружившей захоронения «Армии освобождения Косово», которая сама стояла за десятками доказанных военных преступлений, задача по очернению Белграда и подготовке общественного мнения к бомбардировкам Югославии была успешно решена. Противники военного вмешательства в дела суверенного государства в странах НАТО вынужденно замолчали – ведь любого критика натовской агрессии пропаганда выставляла соучастником «этнических чисток».

Провокация в Буче, рассчитанная не столько на истово верующих в дьявольскую сущность России обывателей старших возрастов, сколько на молодежь – недаром, фотографии и видео с места событий в первые же минуты этой информационной операции заполонили соцсети – преследует простые цели. Выбить почву из-под ног у всех сомневающихся в правильности «крестового похода» Запада против России, заставить молодых граждан США и европейских стран забыть о преступлениях украинских неонацистов, окончательно похоронить надежды на конструктивный диалог, не говоря уже об отмене бессмысленных санкций против нашей страны.

Организаторы этого инцидента явно почувствовали «запах крови» (выражаясь и фигурально, и, увы, буквально) и не собираются останавливаться. Новые откровения и обличения не могут не последовать. Ведь это уже не психологическая война с Россией, где больше 80% населения поддерживает линию Президента Владимира Путина, и шансы «раскачать лодку» близки к нулю. Это война за умы и сердца собственных граждан, мнение которых в Вашингтоне и Брюсселе, как выяснилось, попросту забыли спросить, начиная экономическое наступление на Москву. Но какими бы искусными и циничными ни были новые провокации, общей динамики они не изменят – время не на стороне Байдена и его соратников. Жаль лишь, что в этой азартной игре жизни и судьбы простых украинцев в очередной раз выступают разменной монетой.

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