Дмитрий Песков: День Победы 9-го мая мы будем праздновать как всегда - это святой праздник

Дмитрий Песков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
До 9-го мая - чуть больше месяца.
- Дмитрий Сергеевич, есть ли уже в Кремле понимание или какой-то проект, как мы в этом году будем праздновать День Великой Победы? - такой вопрос журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля во вторник, 4 марта.
- Мы будем праздновать День Победы так, как мы делаем это всегда, - сказал Песков. - Это - самый святой праздник у нас.
В нашей стране он был и останется святым праздником для всех россиян.
- Как вы думаете, Дмитрий Сергеевич, вот в прошлые годы по Красной площади промаршировали моряки Крыма, а подразделения ДНР и ЛНР будут участвовать в предстоящем Параде Победы?
- Я пока не располагаю информацией о составе участников парада.
Этот состав определяет министерство обороны и, я думаю, что они своевременно дадут всю информацию.
- Ну, и не могу не задать такой вопрос. Наши новые российские фронтовики, по логике, тоже по Красной площади должны пройти, как это было, к примеру, 7 ноября 1941 года?
Вот как ответил пресс-секретарь на этот вопрос:
- Я еще раз повторяю, я не знаю, кто будет идти по Красной площади, это определяет министерство обороны.
- Самое главное, что праздник будет – День Победы.
- Разумеется.
- Спасибо.