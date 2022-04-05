Дмитрий Песков: День Победы 9-го мая мы будем праздновать как всегда - это святой праздник

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 9-го мая - чуть больше месяца.

- Дмитрий Сергеевич, есть ли уже в Кремле понимание или какой-то проект, как мы в этом году будем праздновать День Великой Победы? - такой вопрос журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля во вторник, 4 марта.

- Мы будем праздновать День Победы так, как мы делаем это всегда, - сказал Песков. - Это - самый святой праздник у нас.

В нашей стране он был и останется святым праздником для всех россиян.

- Как вы думаете, Дмитрий Сергеевич, вот в прошлые годы по Красной площади промаршировали моряки Крыма, а подразделения ДНР и ЛНР будут участвовать в предстоящем Параде Победы?

- Я пока не располагаю информацией о составе участников парада.

Этот состав определяет министерство обороны и, я думаю, что они своевременно дадут всю информацию.

- Ну, и не могу не задать такой вопрос. Наши новые российские фронтовики, по логике, тоже по Красной площади должны пройти, как это было, к примеру, 7 ноября 1941 года?

Вот как ответил пресс-секретарь на этот вопрос:

- Я еще раз повторяю, я не знаю, кто будет идти по Красной площади, это определяет министерство обороны.

- Самое главное, что праздник будет – День Победы.

- Разумеется.

- Спасибо.