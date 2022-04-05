Запад выслал 200 российских дипломатов: как нам на это реагировать

Запад объявил о массовой высылке российских дипломатов - общим числом свыше 200 человек. Фото: Shutterstock

США и другие англо-саксонские страны, а также большинство государств-членов Евросоюза объявили о массовой высылке российских дипломатов - общим числом свыше 200 человек. Так Запад решил наказать Москву за «чудовищную бойню в Буче», как выразилась министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Фотографии из Бучи свидетельствуют о стремлении к разрушению, которое выходит за все границы. Поэтому мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными (40 дипломатов. - Ред.). Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами», - заявила Бербок. О том, что «фотофакты» - отвратительная постановка СБУ, и неопровержимых доказательств этому уже полным-полно, госпожа министр не задумывалась.

Судя по синхронности действий западных столиц, операция по высылке россиян готовилась заранее. Требовался только громкий повод, чтобы потрясти общественное мнение. Его и сварганили на скорую руку в Буче украинские спецслужбы, допустив массу ляпов, заметных даже непрофессионалам. Но разбираться в этом Запад не пожелал - чего только стоит отказ председательствующей сейчас в Совете Безопасности ООН Великобритании провести по требованию России срочное заседание Совбеза как раз для выяснения того, что в реальности случилось в Буче. Из Вашингтона была дана команда «Высылать русских!», и все дружно взяли под козырек.

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: REUTERS

«Впереди паровоза», как водится, побежали поляки и прибалты. В Вильнюсе не только объявили персонами нон-грата нескольких сотрудников нашего посольства, но и самому послу предписали покинуть страну. А российское Генконсульство в Клайпеде закрыли навсегда. В Варшаве тоже заговорили о необходимости «понижения уровня дипотношений с Москвой».

Естественно, без реакции этот демарш Запада не останется. В соответствии с принятой в дипломатии практикой, ответ будет зеркальным: из Москвы в ближайшие дни досрочно уедут домой столько же сотрудников посольств тех стран, которые предприняли недружественный шаг в отношении России.

Эта новая атака в объявленной нам гибридной войне неприятна, но и переоценивать ее значение не стоит. Запад десятилетиями практикует против России (а ранее - против СССР) массовую высылку дипломатов под самыми разными предлогами, как правило, надуманными. Последний раз это случилось в 2019 году, когда из-за «дела Скрипалей» более ста сотрудников наших посольств в странах НАТО и ЕС были признаны нежелательными лицами. Главное, чего добивается этим коллективный Запад, - постоянно демонстрировать «свою твердость и единство рядов» геополитическому сопернику и опасному врагу, которым они всегда считали нашу страну при всех формах власти в ней.

Но при всем своем лицемерии рвать дипломатические отношения с Москвой западники не хотят - себе дороже выйдет. Может, этого добиваются «прибалтийские моськи» и «польский мопс», чтобы лишний раз выказать свою преданность заокеанскому хозяину. Там даже пошли разговоры о закрытии границ с Калининградской областью. Но сделать это без санкции США и НАТО они не посмеют и вряд ли такую отмашку получат. Потому что при всей своей русофобии и в Вашингтоне, и в Брюсселе прекрасно понимают, что блокада российского субъекта федерации - это война. И уже не гибридная.

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