Врачи назвали самые распространенные заболевания у россиян старше 65 лет

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Вот, как описывает среднестатистического пожилого россиянина зав. отделением амбулаторной гериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, доцент, врач-гериатр, к.м.н. Наталья Шарашкина:

- Это, скорее всего, женщина примерно 75 лет (у мужчин продолжительность жизни меньше). С нарушением зрения, лишним весом, двумя-тремя хроническими заболеваниями, связанными с сердечно-сосудистой системой и опорно-двигательным аппаратом.

По словам эксперта, исследования показали, что чаще всего россияне старшего возраста имеют такие хронические заболевания (либо отдельные из них, либо - чаще - целый букет):

- артериальная гипертония,

- хроническая сердечная недостаточность,

- заболевания суставов,

- сахарный диабет.

Это самая распространенная четверка. Кроме того, пожилых людей беспокоят проблемы со зрением и слухом, ухудшение памяти и снижение когнитивных функций, недержание мочи, депрессии.

- Каждый второй пожилой человек не может удерживать равновесие, а это чревато падениями и переломами, - отмечает Наталья Шарашкина. - Ежегодно падают около 18% представителей старшего поколения. Половина из них - повторно в течение года.

По словам врача, 7-8% падений заканчиваются тяжелыми травмами, которые приводят к потере возможности самообслуживания.

- Каждый четвертый человек в России в возрасте 65 лет и старше частично зависим в своей повседневной жизни и нуждается в помощи родственников или социальных служб, - сообщила Шарашкина.

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К сожалению, пожилые россияне ведут менее активный образ жизни, чем их ровесники из Европы, отмечают специалисты. Это касается как физических нагрузок, так и участия в общественной жизни, социальных контактов.

- По данным исследований 2017 года только 4,5% пожилых людей в России занимались спортом почти каждый день, что в 3,5 раза ниже среднего значения по Европе, - говорит Наталья Шарашкина.

Также эксперт рассказала о показателях средней продолжительности жизни в России и в мире.

- Всего 100 лет назад жители нашей страны с трудом преодолевали рубеж в 40-50 лет. В 2020 году средняя продолжительность жизни россиян составила примерно 73 года. Это выше среднемирового показателя (66 лет). Кроме того, Россия вошла в ТОП-10 стран, где проживает наибольшее число людей старше 65 лет. Около 14% россиян перешагнули этот возрастной порог, - отметила врач.

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