За год российские олигархи обеднели на $253 млрд: сколько потеряли 10 главных богачей страны

Самым богатым среди россиян оказался председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Господа миллиардеры, у меня для вас две новости. И обе плохие. Во-первых, вас стало меньше: если год назад 123 россиянина могли похвастать состоянием больше миллиарда долларов, то нынче – всего 88. Во-вторых, за год суммарное состояние российских толстосумов сократилось с $606 млрд до $353 млрд.

Таковы данные журнала Forbes, который опубликовал новый рейтинг российских миллиардеров. Самым богатым среди россиян оказался председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. По сравнению с прошлым годом он взлетел с пятого места сразу на первую строчку. При этом... обеднев на $7,8 млрд. Ничего парадоксального тут нет: «конкуренты» Лисина в рейтинге потеряли еще больше.

Как известно, свой рейтинг Forbes считает по количеству акций, принадлежащих всем этим бизнесменам. А после 24 февраля акции российских компаний резко упали в цене. Отсюда и потери.

КОНКРЕТНО

Список Forbes-2022

1. Владимир Лисин

Состояние: $18,4 млрд

Изменение за год: -$7,8 млрд

Кто такой: председатель совета директоров НЛМК

2. Владимир Потанин

Состояние: $17,3 млрд

Изменение за год: -$9,7 млрд

Кто такой: президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель».

3. Павел Дуров

Состояние: $15,1 млрд

Изменение за год: -$2,1 млрд

Кто такой: основатель ВКонтакте, Телеграм

4. Леонид Михельсон

Состояние: $14 млрд

Изменение за год: -$10,9 млрд

Кто такой: председатель правления газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».

5. Алексей Мордашов и семья

Состояние: $13,2 млрд

Изменение за год: -$15,9 млрд

Кто такой: председатель совета директоров ПАО «Северсталь».

6. Михаил Фридман

Состояние: $11,8 млрд

Изменение за год: -$3,7 млрд

Кто такой: совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». До 01 марта 2022 года — член совета директоров Альфа-банка

7. Алишер Усманов

Состояние: $11,5 млрд

Изменение за год: -$6,9 млрд

Кто такой: основатель и основной акционер холдинга USM

8. Геннадий Тимченко

Состояние: $11,3 млрд

Изменение за год: -$10,7 млрд

Кто такой: член совета директоров «Новатэка» и «Сибура»

9. Андрей Мельниченко

Состояние: $11,1 млрд

Изменение за год: -$6,8 млрд

Кто такой: основной акционер Сибирской угольной энергетической компании

10. Вагит Алекперов

Состояние: $10,5 млрд

Изменение за год: -$14,4 млрд

Кто такой: основной акционер «Лукойла»

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