За год российские олигархи обеднели на $253 млрд: сколько потеряли 10 главных богачей страны

Самым богатым среди россиян оказался председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
Господа миллиардеры, у меня для вас две новости. И обе плохие. Во-первых, вас стало меньше: если год назад 123 россиянина могли похвастать состоянием больше миллиарда долларов, то нынче – всего 88. Во-вторых, за год суммарное состояние российских толстосумов сократилось с $606 млрд до $353 млрд.
Таковы данные журнала Forbes, который опубликовал новый рейтинг российских миллиардеров. Самым богатым среди россиян оказался председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. По сравнению с прошлым годом он взлетел с пятого места сразу на первую строчку. При этом... обеднев на $7,8 млрд. Ничего парадоксального тут нет: «конкуренты» Лисина в рейтинге потеряли еще больше.
Как известно, свой рейтинг Forbes считает по количеству акций, принадлежащих всем этим бизнесменам. А после 24 февраля акции российских компаний резко упали в цене. Отсюда и потери.
КОНКРЕТНО
1. Владимир Лисин
Состояние: $18,4 млрд
Изменение за год: -$7,8 млрд
Кто такой: председатель совета директоров НЛМК
2. Владимир Потанин
Состояние: $17,3 млрд
Изменение за год: -$9,7 млрд
Кто такой: президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель».
3. Павел Дуров
Состояние: $15,1 млрд
Изменение за год: -$2,1 млрд
Кто такой: основатель ВКонтакте, Телеграм
4. Леонид Михельсон
Состояние: $14 млрд
Изменение за год: -$10,9 млрд
Кто такой: председатель правления газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
5. Алексей Мордашов и семья
Состояние: $13,2 млрд
Изменение за год: -$15,9 млрд
Кто такой: председатель совета директоров ПАО «Северсталь».
6. Михаил Фридман
Состояние: $11,8 млрд
Изменение за год: -$3,7 млрд
Кто такой: совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». До 01 марта 2022 года — член совета директоров Альфа-банка
7. Алишер Усманов
Состояние: $11,5 млрд
Изменение за год: -$6,9 млрд
Кто такой: основатель и основной акционер холдинга USM
8. Геннадий Тимченко
Состояние: $11,3 млрд
Изменение за год: -$10,7 млрд
Кто такой: член совета директоров «Новатэка» и «Сибура»
9. Андрей Мельниченко
Состояние: $11,1 млрд
Изменение за год: -$6,8 млрд
Кто такой: основной акционер Сибирской угольной энергетической компании
10. Вагит Алекперов
Состояние: $10,5 млрд
Изменение за год: -$14,4 млрд
Кто такой: основной акционер «Лукойла»
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