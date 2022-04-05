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Экономика5 апреля 2022 13:15

За год российские олигархи обеднели на $253 млрд: сколько потеряли 10 главных богачей страны

Новый список Forbes возглавил совладелец НЛМК Владимир Лисин
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Самым богатым среди россиян оказался председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Самым богатым среди россиян оказался председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Господа миллиардеры, у меня для вас две новости. И обе плохие. Во-первых, вас стало меньше: если год назад 123 россиянина могли похвастать состоянием больше миллиарда долларов, то нынче – всего 88. Во-вторых, за год суммарное состояние российских толстосумов сократилось с $606 млрд до $353 млрд.

Таковы данные журнала Forbes, который опубликовал новый рейтинг российских миллиардеров. Самым богатым среди россиян оказался председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. По сравнению с прошлым годом он взлетел с пятого места сразу на первую строчку. При этом... обеднев на $7,8 млрд. Ничего парадоксального тут нет: «конкуренты» Лисина в рейтинге потеряли еще больше.

Как известно, свой рейтинг Forbes считает по количеству акций, принадлежащих всем этим бизнесменам. А после 24 февраля акции российских компаний резко упали в цене. Отсюда и потери.

КОНКРЕТНО

Список Forbes-2022

1. Владимир Лисин

Состояние: $18,4 млрд

Изменение за год: -$7,8 млрд

Кто такой: председатель совета директоров НЛМК

2. Владимир Потанин

Состояние: $17,3 млрд

Изменение за год: -$9,7 млрд

Кто такой: президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель».

3. Павел Дуров

Состояние: $15,1 млрд

Изменение за год: -$2,1 млрд

Кто такой: основатель ВКонтакте, Телеграм

4. Леонид Михельсон

Состояние: $14 млрд

Изменение за год: -$10,9 млрд

Кто такой: председатель правления газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».

5. Алексей Мордашов и семья

Состояние: $13,2 млрд

Изменение за год: -$15,9 млрд

Кто такой: председатель совета директоров ПАО «Северсталь».

6. Михаил Фридман

Состояние: $11,8 млрд

Изменение за год: -$3,7 млрд

Кто такой: совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». До 01 марта 2022 года — член совета директоров Альфа-банка

7. Алишер Усманов

Состояние: $11,5 млрд

Изменение за год: -$6,9 млрд

Кто такой: основатель и основной акционер холдинга USM

8. Геннадий Тимченко

Состояние: $11,3 млрд

Изменение за год: -$10,7 млрд

Кто такой: член совета директоров «Новатэка» и «Сибура»

9. Андрей Мельниченко

Состояние: $11,1 млрд

Изменение за год: -$6,8 млрд

Кто такой: основной акционер Сибирской угольной энергетической компании

10. Вагит Алекперов

Состояние: $10,5 млрд

Изменение за год: -$14,4 млрд

Кто такой: основной акционер «Лукойла»

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