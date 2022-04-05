Расстрел в Буче попал на видео. Раскрыто, что на самом деле случилось в пригороде Киева

Блогеры нашли еще одно неопровержимое доказательство того, что «геноцид в Буче» устроили именно украинские силы. Фото: REUTERS

1. РАССТРЕЛ В БУЧЕ ПОПАЛ НА КАМЕРУ

Блогеры нашли еще одно неопровержимое доказательство того, что «геноцид в Буче» устроили именно украинские силы. На том самом видео, где нацист «Боцман» прогуливается вместе с темнокожим борцом Жаном Беленюком, и где происходит тот самый эпичный диалог «Вон пацаны без синих повязок, можно по ним стрелять? - А то, #@$!», есть еще одна малозаметная, но очень красноречивая часть.

Если в этом ролике максимально повысить громкость, то в самом конце можно услышать далекий крик «Пожалуйста, не убивайте. Не хочу!». За ним следуют два «шарканья», похожих на звуки выстрелов. Пользователи авторы некоторых телеграм-каналов установили, что кричит молодой парень лет 20 лет, но мы подтвердить этого не можем, хотя и сам крик и выстрелы слышим отчетливо.

Сам расстрел произошел на Вокзальной улице, по которой прогуливаются каратели, а 27 февраля была уничтожена колонна российской техники.

Еще причины сомневаться в «российском следе»:

- Тела свозили в спешке (лежат все на небольшом отрезке одной улицы, одежда у них однотипная, женщина с маникюром погибла как минимум неделю назад).

- Расположение тел на дороге (они разложены так, что проехать можно только петляя - тяжелая техника их просто перемолола бы)

- Человек под велосипедом умер не под ним (1. Так с велосипеда не падают. 2. Нет крови, хотя кости торчат наружу).

- Кто эти несчастные? (Лица скрыты, ни одного имени нет. Хотя нет - есть ровно у одного человека, рядом с которым был положен специально открытый паспорт. Убили — положили).

- Странные выстрелы (При выстреле из автомата в затылок разнесет половину черепа, а тут такого нет. Да и фасады домов, деревья - совершенно целые. Это невозможно при стрельбе из пулемета).

- Нет свидетелей (Такого не бывает, что убили большое количество людей, но никто нигде ничего не видел)

2. НОВАЯ ПРОВОКАЦИЯ НА ПОДХОДЕ

Это не все, что нам стоит ждать из печально известного пригорода Киева. В ближайшие дни, а может и часы, появится еще одно видео, которое «покажет всему зверства российских военных». Подготовка ищет полным ходом и уже даже известны авторы этой постановки. Цель ролика - очередная дискредитация вооружённых сил России.

Как пишет телеграм-канал Рыбарь, главными участниками станут журналисты агентства Reuters. Организатором является глава парижского филиала Кристиан Лоу, а редактором Джоан Кэтрин Солей. Сценарий такой: «случайно работающие» камеры снимают, как «российские войска» заводят людей в подвал жилого дома и расстреливают их там.

По некоторым данным, служба безопасности Украины уже снабдила журналистов трофейными картами, обмундированием, документами, якобы принадлежавшим нашим военным и даже подогнала технику к месту съемок. С трупами, как мы видели по первой постановке в Буче у них проблем не возникает.

Стоит отметить, что Кристиан Лоу - весьма известный журналист. В 2012 году его команда получила Пулитцеровскую премию (Оскар в сфере журналистики) за «объективное освещение ливийской весны». Он же освещал «тайные тюрьмы ЦРУ» и «преступления России в Сирии».

3. НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

Более того, уже известны места и даты следующих провокаций. О них на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков:

- Вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун (рядом с Гостомеле, - ред.) была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских Вооруженных сил, — заявил он.

По словам Конашенков, подобные провокации планируются в Сумах, Конотопе и других городах. Готовят их сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины

Мариупольский Драмтеатр Фото: REUTERS

4. ПОСЛЕДНЯЯ ПОСТАНОВКА ДРАМТЕАТРА

В том, что постановка фейковых видео - это едва ли не основной род деятельности украинской пропаганды - мы усвоили уже давно. Тут стоит вспомнить «бомбежку роддома в Мариуполе», которую опровергла главная героиня видео - беременная блогер - как только оказалась в безопасности, и Мариупольский же Драмтеатр с тысячами заложников.

Житель Мариуполя Эдуард Долиенко, который пережил взрыв в Драмтеатре, рассказал о том страшных дне:

«Вроде днем 16-го ниче-ниче… Я стоял с той стороны, где взрыв был, где обрушилось. Сын на втором этаже на балконе спал. Произошел взрыв, меня выкинуло с кирпичами, слава богу. Сына дверью дубовой придавило, все осколки рядом прошли, он потом выполз, а маму мы не нашли.

…военные украинские в черном камуфляже на джипах американских, они подъезжали, за дом где-то становились и мы слышим только как выпускают мины и уезжают. Военные заходили. Или они положили взрывчатку и все подстроили. Подстроено под авиабомбу…

Заметил одно: когда мы начали переживать, военные привезли несколько украинских семей, а на следующий день их вывезли. У всех страх появился. Потом нам сказали: «не переживайте, весь мир знает, что тут много детей. Стрелять здесь не будут».

Перед этим утром лазили тут двое военных, наверх поднимались, на 4 этаж, что-то осматривали, фотографировали. А когда они делают это, нас уже вот так [трясет]»

5. БРИТАНИЯ ФИНАНСИРУЕТ «ИЗНАСИЛОВАНИЯ»

Западные кураторы украинских пропагандистов разбились на сектора. Каждый работает по своему направлению. Так Британцы курируют тему «изнасилований». Все фейки, которые появляются о том, что «российские военные зверски надругались над …» (тут уже фигурировали, и женщины, и, конечно, дети) выходят из-под пера именно спецслужб Туманного Альбиона.

Например:

- Газета Daily Mail со ссылкой украинского общественного деятеля Лесю Василенко написала, что российские солдаты изнасиловали и замучили женщину.

- Daily Mirror обвинил наших бойцов в том, что убитая и изнасилованная девушка в Мариупольской подвале с вырезанной на животе свастикой - это дело рук наших бойцов.

- Журналист Дмитрий Гордон, ссылаясь на фотографа Михаила Палинчака рассказывает о 4 или 5 мертвых голых женщинах под одеялом на обочине трассы в 20 километрах от Киева, которых пытались сжечь на обочине. Якобы это российские военные «изнасиловали украинок, а после пытались сжечь их тела, но не смогли и бросили их на дороге…»

И таких сообщений очень и очень много.

Оказалось, что на тему «изнасилований» Британия выделила 10 млн фунтов. Эти деньги должны пойти на поддержку украинских "женских" НКО. К информационной раскрутке подключены по меньшей мере три крупных британских издания (БиБиСи, Гардиан и Индепендент). Их тематика звучит как: «Rape as a weapon» (изнасилование, как оружие - с англ.)

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