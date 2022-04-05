«Национализация – оружие обоюдоострое»: Путин дал грозную отповедь Западу

Владимир Путин провел совещание с правительством по развитию сельского хозяйства в условиях санкций. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин провел совещание с правительством по развитию сельского хозяйства в условиях санкций. Президент рассказал, что Россия сама производит больше еды, чем продает. То есть, мы свою продовольственную безопасность обеспечили, чего не скажешь об остальном мире.

- Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад. И еще ограничивается продажа удобрений из России и Белоруссии, - сообщил российский лидер.

Глава страны добавил, что в этом году урожайность снизится у всех стран, которые не успели запастись удобрениями. При этом, развитые страны «будут стараться перекупить, перетянуть на себя потоки продовольствия». Это приведет к голоду и новым волнам миграции из бедных стран.

Ухудшается и положение в энергетике. Например, Европа административно давит на Газпром.

- Наши партнеры пытаются переложить свои ошибки в сфере энергетики на Россию, слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации некоторых наших активов. Ну, так мы далеко зайдём. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие, - предупредил Путин.

Закончив с анализом международного положения, президент дал поручения правительству и аграриям на этот год:

1. Доступной еды, отдельно упомянута и рыба, должно стать больше.

2. Зависимость аграриев от импорта (пестицидов, витаминов, семян, племенного фонда) надо сократить.

3. Селу необходимо дать доступ к льготным кредитам.

4. Сельхозпроизводство должно расти на 3% в год.

- Естественно, бананы мы не производим, - пошутил глава страны, признав, что заместить весь импорт мы вряд ли сможем.

Путин заверил, что в его задачах нет ничего невыполнимого.

- По итогам 2020 года наша страна продает за рубеж больше еды и сельхозпродукции, чем покупает. Ещё 20 лет назад это казалось абсолютно невозможным, - заявил российский лидер.

Он напомнил, что за 7 лет мы на 15% увеличили производство сельхозпродукции, и на 25% - продуктов питания.

В конце совещания Путин рассказал, что на поддержку села – в том числе, на льготные кредиты – правительство выделит 153 млрд. рублей. На импортозамещение в семеноводстве и селекции отдельно дадут еще 5 млрд. рублей.

Отдельно российский глава обсудил поставки удобрений:

- У нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб. Ни в коем случае! Надо просто внимательным образом с этим всем разобраться. И с логистикой, и со страховщиками, со всеми. Это дефицит сегодня! Дефицит будут брать. Будут! С голоду никто не хочет умирать.