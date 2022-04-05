Будь осторожен - дефолт возможен: США запрещают России выплаты по госдолгу в долларах

Американский Минфин запретил своим банкам работать с долларами, принадлежащими России. Это значит, что теперь мы не сможем платить по своему госдолгу. Фото: Shutterstock

Из-за океана пришла к нам новая напасть. Американский Минфин запретил своим банкам работать с долларами, принадлежащими России. Это значит, что теперь мы не сможем платить по своему госдолгу.

- Теоретически можно заплатить рублями, - говорит финансовый омбудсмен Павел Медведев, - но рубли американцы у нас не возьмут.

Но ведь есть же еще и доллары на счетах российских банков, до которых американцы не дотянулись!

- В том-то и дело, что нет у нас таких долларов! - разрушил иллюзии эксперт. - Допустим, есть у нашего банка на счете миллион долларов. Но у этого банка есть корреспондентский счет в американском банке. И если наш хочет что-то заплатить, то он пишет американцу поручение: переведи такому-то столько-то денег. В нормальной ситуации американский банк говорит: сделаю. А сейчас не будет. Так что платежей сделать мы не сможем. Потому что все, что называется долларом, находится на коррсчетах американских банков.

Еще один момент — казалось бы, американцы себе же хуже делают: если они запрещают нам выплачивать долг, то не получат наших денег.

- Это только так кажется, - говорит Медведев. - На самом деле они смогут пользоваться всеми долларами, которые находятся на счете наших банков, имеющих коррсчета в банках американских. По сути - всеми нашими долларами, кроме наличных.

Вот так, все по законам воровской малины: деньги ваши — будут наши. Но пугает даже не это. А то, что нам может грозить, если не заплатим.

- Не заплатим и не заплатим, - успокоил Медведев. - Чем нам это грозит — неизвестно. В конце концов, что могут с нами сделать — сказать ай-ай-ай, как нехорошо? Откуда-нибудь исключить? Нас и так исключают. Еще санкций наложить? Они уже перестали играть роль. Мы видим, что главное правило, которое начало действовать — это отсутствие каких-либо правил.

При этом эксперты напоминают, что лучший способ обороны - это нападение.

- Американцы по сути предприняли против нас настоящую экономическую атаку! - не скрывает возмущения в эфире «Радио КП» ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев. - В ответ мы должны контратаковать. Потребовать возврата нашего замороженного валютного резерва в размере $300 млрд и не выплачивать ничего, пока он не будет разморожен.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Противостояние станет жестче»

Не все эксперты считают правильным махать шашкой. Потому что «не платить по своим обязательствам» - это и есть дефолт.

- Обидеться и не платить - именно этого исхода и добивается американский Минфин, - считает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, автор телеграм-канала Bitkogan. - Вряд ли Россия на это пойдет. Одно дело - вынужденный дефолт в силу непреодолимых технических препятствий, другое дело - собственное решение.

По мнению экономиста, США делают это для того, чтобы спровоцировать полноценный дефолт России. Чем это грозит?

- Внешний долг госсектора с учетом госкомпаний на конец 3 квартала 2021 года составлял $226 млрд. Но тут даже не в размере дело, - объясняет Евгений Коган возможные последствия. - Это запустит процесс наложения ареста на множество объектов, принадлежащих России. Нельзя исключать попыток ареста, скажем, танкеров с нефтью от российских госкомпаний. Или обратных грузов в адрес России, до которых можно будет дотянуться.

По мнению эксперта, под арест могут попасть также металлы и зерно.

- На выплаты у нас есть примерно месяц. Понятно, что Россия будет чем-то отвечать на подобное принуждение к дефолту, - прогнозирует Коган. - Чем и как именно, пока не ясно. Но ясно, что градус противостояния от этого только повысится.

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