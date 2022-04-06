Из «тайного» «Макдоналдса» в Москве выносят баулы с бургерами, а в IKEA уже строят новые шоурумы

Из более чем двухсот Макдаков в Москве сейчас открыты три Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте по стране прокатился «парад солидарности» иностранных компаний: все выражают озабоченность событиями и приостанавливают работу — именно в такой формулировке. Кто-то делает заявления на грани политики, другие дипломатично объясняют, что мы бы и не «приостанавливались», да только сложности с поставками.

Перед закрытием фарцовщики 21 века накупили товаров и сейчас перепродают в интернете. Бренды тем временем сотрудников не уволили, продолжают платить зарплаты и пытаются занять работников.

Последний из МАКгикан

Американский фастфуд все время пытался демонстрировать свою «русскость»: снимали ролики, как менеджеры «Макдоналдса» бродят по бескрайним российским полям, изобретали бургеры а-ля рюсс, чурались английских названий — все писали кириллицей. Это бизнес-стратегия. «Мак» по-серьезному ударился в импортозамещение: все блюда на их кухнях делались из наших ингредиентов. Заменить не получилось только апельсиновый сок — в таких объемах наши фермеры плод не выращивают, да некоторые ингредиенты десертов.

Из более чем двухсот едален в Москве сейчас открыты три: в аэропортах Домодедово, Шереметьево и на Ленинградском вокзале. Они работают по франшизе, т. е. владеет ими не сама компания, а бизнес, который выкупил у бренда права работать под этой вывеской. По условиям договора, менять ингредиенты и делать свое меню он не может, так что тут все стандартно. Работать сейчас вопреки политике компании не запрещено.

При всей любви к «Маку» вряд ли кто-то из Москвы специально соберется в вояж до аэропорта. А вот до метро «Комсомольская» добраться просто.

Корреспондент kp.ru воскресным вечером застал в очереди за бургерами и картошкой у ресторана на вокзале по меньшей мере сто человек. Табло, на котором высвечиваются готовые заказы, забито номерами ожидающих. И так весь день.

Ситуативный бизнес

В уголке зала двое парней с подвернутыми штанами, из-под которых выглядывают яркие носки. Они пакуют несчетное количество бургеров в спортивные сумки и рюкзаки. Там бы хватило на роту солдат. Подхожу к пацанам поинтересоваться, куда им столько:

— На доставку! Ситуативный бизнес организовали, — признались ребята.

Рекламируют свою услугу в соцсетях и «Авито». Зашел посмотреть условия. Оказалось, в Москве минимум полсотни предложений о «тайной» доставке из «Мака». Хлебное место дельцы не раскрывают, шифруются, дескать, по секретным каналам достают «санкционку». На деле все везут с Ленинградского вокзала. Одни берут за услуги фиксировано 500-1000 рублей, другие накручивают на обычную цену бургера до 100%.

Удалось поговорить и с одним из работников фастфуда.

— Все ребята в мыле, не продохнуть! Со всего города к нам едут, в основном, конечно, подростки и студенты. Еще эти «бизнесмены» (те, кто подсуетился доставлять еду — прим. авт.) делают огромные заказы. Раньше, бывало, придешь на смену, покупателей мало и менеджер тебя домой отправляет, чтобы не платить. Сейчас такого нет. Надеемся, со сверхприбыли нас премируют в этом месяце, — поделился молодой человек с бейджиком «Артем».

IKEA напоминает школу на каникулах

«Макдоналдс» после объявления о приостановке проработал еще неделю, так что все поклонники успели устроить прощальный обед. А вот IKEA сворачивалась стремительно: 3 марта выпустили пресс-релиз, на следующий день уже закрыли вход в отделы. При этом торговые комплексы «Мега», которые принадлежат тому же бизнес-холдингу, закрывать не стали.

3 марта сотрудники вспоминают с содроганием сердца. Говорят, это был предновогодний ажиотаж, помноженный на двое, а то и больше.

— После в залах остался страшный бедлам — наводили порядок две недели. Повсюду валялись разорванные упаковки, бардак на стеллажах, что-то сломали. Из шоурумов (зоны в начале магазина, где воссозданы интерьеры, чтобы покупатели могли видеть, как сочетается мебель — прим. авт.) покупатели выносили текстиль, мебель. Хотя все эти вещи лежат дальше в торговом зале. Сейчас это все нужно восстанавливать. Так что работа есть, — поделилась с kp.ru одна из сотрудниц «IKEA Теплый стан», попросив не указывать имя.

Собеседница рассказывает, что с момента приостановки, им уже платили зарплату. Суммы не изменились.

— Магазин сейчас напоминает школу в каникулы: вроде все вокруг то же самое, но как-то грустно. По пустым залам бродят сотрудники, что-то прибирают. Нас сажают за компьютеры, где показывают обучающие видео и лекции. Когда сказали делать инвентаризацию остатков, мы напряглись: не означает ли это конец? Но потом поручили собирать новые шоурумы, и мы успокоились. Тут многие боятся потерять работу не только из-за денег. Ценится атмосфера в коллективе, где все друг друга поддерживают словом и делом.

Планы у Jysk были амбициозные, но инвестиции пришлось свернуть Фото: Андрей АБРАМОВ

Единственный магазин, который точно уходит

Другой мебельный Jysk из Дании пришел в Москву ковидным летом-2020. Позиционировал себя как конкурент IKEA. В отличие от коллег, открывал магазины по всей столице, не чураясь аренды в ТРК районного масштаба. Цены там были ниже средних, дизайн лаконичный

Планы у Jysk были амбициозные, но инвестиции пришлось свернуть. Сначала магазины взяли тайм-аут, как и другие иностранные бренды. А с 31 марта объявил о полном закрытии и распродаже всего, чем были забиты склады.

За четыре дня продали почти все. Осталась примерно пятая часть от прежнего ассортимента Фото: Андрей АБРАМОВ

С тех пор в Jysk выстраиваются очереди с утра. Корреспондент «Комсомолки» поговорил с теми, кто выходил с покупками. Стоять в кассу нужно по три-пять часов. Причем цены не назвать бросовыми. Дисконт примерно 20-30% от стандартных ценников.

— За четыре дня продали почти все. Осталась примерно пятая часть от прежнего ассортимента. Поработаем еще пару дней, проведем уборку, учет и будем закрываться. Начальство обещало выплатить выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск, — рассказал kp.ru один из работников зала в Jysk.