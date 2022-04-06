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Экономика
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6 апреля 2022 4:00

Из «тайного» «Макдоналдса» в Москве выносят баулы с бургерами, а в IKEA уже строят новые шоурумы

Корреспондент kp.ru Андрей Абрамов узнал, теплится ли жизнь в приостановивших работу точках
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Из более чем двухсот Макдаков в Москве сейчас открыты три

Из более чем двухсот Макдаков в Москве сейчас открыты три

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте по стране прокатился «парад солидарности» иностранных компаний: все выражают озабоченность событиями и приостанавливают работу — именно в такой формулировке. Кто-то делает заявления на грани политики, другие дипломатично объясняют, что мы бы и не «приостанавливались», да только сложности с поставками.

Перед закрытием фарцовщики 21 века накупили товаров и сейчас перепродают в интернете. Бренды тем временем сотрудников не уволили, продолжают платить зарплаты и пытаются занять работников.

Последний из МАКгикан

Американский фастфуд все время пытался демонстрировать свою «русскость»: снимали ролики, как менеджеры «Макдоналдса» бродят по бескрайним российским полям, изобретали бургеры а-ля рюсс, чурались английских названий — все писали кириллицей. Это бизнес-стратегия. «Мак» по-серьезному ударился в импортозамещение: все блюда на их кухнях делались из наших ингредиентов. Заменить не получилось только апельсиновый сок — в таких объемах наши фермеры плод не выращивают, да некоторые ингредиенты десертов.

Из более чем двухсот едален в Москве сейчас открыты три: в аэропортах Домодедово, Шереметьево и на Ленинградском вокзале. Они работают по франшизе, т. е. владеет ими не сама компания, а бизнес, который выкупил у бренда права работать под этой вывеской. По условиям договора, менять ингредиенты и делать свое меню он не может, так что тут все стандартно. Работать сейчас вопреки политике компании не запрещено.

При всей любви к «Маку» вряд ли кто-то из Москвы специально соберется в вояж до аэропорта. А вот до метро «Комсомольская» добраться просто.

Корреспондент kp.ru воскресным вечером застал в очереди за бургерами и картошкой у ресторана на вокзале по меньшей мере сто человек. Табло, на котором высвечиваются готовые заказы, забито номерами ожидающих. И так весь день.

Ситуативный бизнес

В уголке зала двое парней с подвернутыми штанами, из-под которых выглядывают яркие носки. Они пакуют несчетное количество бургеров в спортивные сумки и рюкзаки. Там бы хватило на роту солдат. Подхожу к пацанам поинтересоваться, куда им столько:

— На доставку! Ситуативный бизнес организовали, — признались ребята.

Рекламируют свою услугу в соцсетях и «Авито». Зашел посмотреть условия. Оказалось, в Москве минимум полсотни предложений о «тайной» доставке из «Мака». Хлебное место дельцы не раскрывают, шифруются, дескать, по секретным каналам достают «санкционку». На деле все везут с Ленинградского вокзала. Одни берут за услуги фиксировано 500-1000 рублей, другие накручивают на обычную цену бургера до 100%.

Удалось поговорить и с одним из работников фастфуда.

— Все ребята в мыле, не продохнуть! Со всего города к нам едут, в основном, конечно, подростки и студенты. Еще эти «бизнесмены» (те, кто подсуетился доставлять еду — прим. авт.) делают огромные заказы. Раньше, бывало, придешь на смену, покупателей мало и менеджер тебя домой отправляет, чтобы не платить. Сейчас такого нет. Надеемся, со сверхприбыли нас премируют в этом месяце, — поделился молодой человек с бейджиком «Артем».

IKEA напоминает школу на каникулах

«Макдоналдс» после объявления о приостановке проработал еще неделю, так что все поклонники успели устроить прощальный обед. А вот IKEA сворачивалась стремительно: 3 марта выпустили пресс-релиз, на следующий день уже закрыли вход в отделы. При этом торговые комплексы «Мега», которые принадлежат тому же бизнес-холдингу, закрывать не стали.

3 марта сотрудники вспоминают с содроганием сердца. Говорят, это был предновогодний ажиотаж, помноженный на двое, а то и больше.

— После в залах остался страшный бедлам — наводили порядок две недели. Повсюду валялись разорванные упаковки, бардак на стеллажах, что-то сломали. Из шоурумов (зоны в начале магазина, где воссозданы интерьеры, чтобы покупатели могли видеть, как сочетается мебель — прим. авт.) покупатели выносили текстиль, мебель. Хотя все эти вещи лежат дальше в торговом зале. Сейчас это все нужно восстанавливать. Так что работа есть, — поделилась с kp.ru одна из сотрудниц «IKEA Теплый стан», попросив не указывать имя.

Собеседница рассказывает, что с момента приостановки, им уже платили зарплату. Суммы не изменились.

— Магазин сейчас напоминает школу в каникулы: вроде все вокруг то же самое, но как-то грустно. По пустым залам бродят сотрудники, что-то прибирают. Нас сажают за компьютеры, где показывают обучающие видео и лекции. Когда сказали делать инвентаризацию остатков, мы напряглись: не означает ли это конец? Но потом поручили собирать новые шоурумы, и мы успокоились. Тут многие боятся потерять работу не только из-за денег. Ценится атмосфера в коллективе, где все друг друга поддерживают словом и делом.

Планы у Jysk были амбициозные, но инвестиции пришлось свернуть

Планы у Jysk были амбициозные, но инвестиции пришлось свернуть

Фото: Андрей АБРАМОВ

Единственный магазин, который точно уходит

Другой мебельный Jysk из Дании пришел в Москву ковидным летом-2020. Позиционировал себя как конкурент IKEA. В отличие от коллег, открывал магазины по всей столице, не чураясь аренды в ТРК районного масштаба. Цены там были ниже средних, дизайн лаконичный

Планы у Jysk были амбициозные, но инвестиции пришлось свернуть. Сначала магазины взяли тайм-аут, как и другие иностранные бренды. А с 31 марта объявил о полном закрытии и распродаже всего, чем были забиты склады.

За четыре дня продали почти все. Осталась примерно пятая часть от прежнего ассортимента

За четыре дня продали почти все. Осталась примерно пятая часть от прежнего ассортимента

Фото: Андрей АБРАМОВ

С тех пор в Jysk выстраиваются очереди с утра. Корреспондент «Комсомолки» поговорил с теми, кто выходил с покупками. Стоять в кассу нужно по три-пять часов. Причем цены не назвать бросовыми. Дисконт примерно 20-30% от стандартных ценников.

— За четыре дня продали почти все. Осталась примерно пятая часть от прежнего ассортимента. Поработаем еще пару дней, проведем уборку, учет и будем закрываться. Начальство обещало выплатить выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск, — рассказал kp.ru один из работников зала в Jysk.

Экономика: Кризис