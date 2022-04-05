Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды5 апреля 2022 14:31

Народный артист РФ Юрий Назаров послал Владимира Машкова, домогавшегося его дочери: «Врал, завлекал положением. Противно!»

В интервью блогу «Антонимы» артист признался в неприятном
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
В интервью блогу «Антонимы» артист признался в неприятном

В интервью блогу «Антонимы» артист признался в неприятном

Фото: кадр из фильма

Народный артист России Юрий Назаров, снимавшийся и у Андрея Тарковского, и у Юрия Озерова, и у Сергея Соловьева, и у Василия Пичула, и у многих других прославленных советских режиссеров, в последнее время снимается не так часто.

Фото: кадр из фильма

После работы в сериале «Угрюм-река» 84-летний артист серьезно заболел коронавирусом и еле выкарабкался, проведя три дня в реанимации. О чем он и решил рассказать в интервью Антону Красовскому для ютуб-блога «Антонимы». В числе прочего (беседа шла и о Великой Отечественной, и о Сталине, и о Леониде Куравлеве) Юрий Владимирович вспомнил и об отношениях одной из своих дочерей с Владимиром Машковым.

- Я про него...слыхал самое нехорошее, - признался Красовскому артист. - Не слухи. Дочь моя родная. [Это было] еще паскуднее насилования. Врал, завлекал положением. [Вынуждал] добиваться. Да ну, пошел он! Противно. Бог с ним. Я к нему плохо отношусь.

Татьяна Назарова

Татьяна Назарова

Фото: кадр из фильма

У артиста две дочки — Татьяна (58 лет) и Марфа (38 лет). Обе выучились на киноспециальности — первая окончила ВГИК, вторая — Щепкинское театральное училище и ГИТИС.

Марфа Назарова

Марфа Назарова

Фото: кадр из фильма

Какую именно имел в виду Назаров, вспоминая неприятный инцидент с Машковым, не уточняется.

Шоу-бизнесЗвезды: скандал