Народный артист РФ Юрий Назаров послал Владимира Машкова, домогавшегося его дочери: «Врал, завлекал положением. Противно!»

В интервью блогу «Антонимы» артист признался в неприятном
Фото: кадр из фильма
Народный артист России Юрий Назаров, снимавшийся и у Андрея Тарковского, и у Юрия Озерова, и у Сергея Соловьева, и у Василия Пичула, и у многих других прославленных советских режиссеров, в последнее время снимается не так часто.
Фото: кадр из фильма
После работы в сериале «Угрюм-река» 84-летний артист серьезно заболел коронавирусом и еле выкарабкался, проведя три дня в реанимации. О чем он и решил рассказать в интервью Антону Красовскому для ютуб-блога «Антонимы». В числе прочего (беседа шла и о Великой Отечественной, и о Сталине, и о Леониде Куравлеве) Юрий Владимирович вспомнил и об отношениях одной из своих дочерей с Владимиром Машковым.
- Я про него...слыхал самое нехорошее, - признался Красовскому артист. - Не слухи. Дочь моя родная. [Это было] еще паскуднее насилования. Врал, завлекал положением. [Вынуждал] добиваться. Да ну, пошел он! Противно. Бог с ним. Я к нему плохо отношусь.
Татьяна Назарова
Фото: кадр из фильма
У артиста две дочки — Татьяна (58 лет) и Марфа (38 лет). Обе выучились на киноспециальности — первая окончила ВГИК, вторая — Щепкинское театральное училище и ГИТИС.
Марфа Назарова
Фото: кадр из фильма
Какую именно имел в виду Назаров, вспоминая неприятный инцидент с Машковым, не уточняется.