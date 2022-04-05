Изгнанная отовсюду Татьяна Лазарева облила грязью россиян и оскандалилась: "Тупые, пьяницы, наркоманы"

Татьяна Лазарева до недавнего времени тихо сидела в Испании и никого не трогала Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Лазарева когда-то была нарасхват. Телеведущая активно снималась, выступала, но в один момент исчезла с экранов. Поговаривали, что бывшая жена Михаила Шаца пристрастилась к алкоголю, стала странно себя вести, вот ее и прогнали с работы. Несколько лет назад артистка перебралась в Испанию. Казалось, жизнь должна наладиться. Знаменитость запустила свою передачу в соцсетях, делилась подробностями жизни на чужбине, иногда говорила о личном. Однако на днях Лазарева неприятно удивила россиян.

Татьяна Лазарева до недавнего времени тихо сидела в Испании и никого не трогала. Артистка рассказывала про свой быт, дочек, которых родила от Михаила Шаца, делилась она и подробностями развода со знаменитым мужем. Супруги прожили вместе более 20 лет. Однако внезапно, Лазарева, сидя за границей, стала поливать россиян грязью.

Лазарева заявила, что буквально "в ярости из-за нищеты", "матерящихся матерей", "никому ненужных детей" и "пьющих взрослых". "Я вот, например, ездила по стране и видела нищету деревень, этот упадок духа..." - предалась она воспоминаниям.

После чего и вовсе кинулась с оскорблениями на тех, кто смотрит телевизор. "Они "тупые, пьяницы, наркоманы". Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку!", - сообщила артистка.

Поклонники, услышав скандальные заявления, были поражены. Одни предположили, что в момент своей залихватской речи "Лазарева не в себя, видимо, запой продолжается". Другие удивились тому, как артистка причислила себя к тем, кто радеет за Россию, "живя в особняке за миллионы евро". Третьи недоумевают и справедливо отмечают: "Татьяна, вы же давно не живете в России".

Напомним, на днях телеведущая сделала признание. "У меня был срыв... Я очень сильно напилась, была истерика, я рыдала и билась..." - рассказывала юмористка.

Стоит отметить, что несколько лет назад Ксения Собчак рассказывала, что на съемках Татьяна вела себя не позволительно. "Татьяна Лазарева напилась. Это выглядело просто ужасно. Она пришла трезвая, но у нее был, видимо, коньяк где-то в гримерной. Это обсуждала вся площадка. И, собственно, потом, если вы вспомните, на «Большой разнице» была даже пародия на пьяную Татьяну Лазареву. И на первой же съемке, оказавшись с ней рядом в конце нашего сета, я почувствовала запах спиртного. Я говорю: «Тань, ты выпила, что ли?» Она говорит: «Ну да, чуть-чуть»", - делилась блондинка.