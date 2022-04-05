Белый гроб с умершей от рака Александрой Яковлевой утонул в цветах

Проводить Яковлеву в последний путь пришли родные, близкие друзья и коллеги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С умершей от рака Александрой Яковлевой тихо и скромно простились в Санкт-Петербурге. Родня выполнит волю актрисы и похоронит ее в Калининграде рядом с любимой бабушкой.

Александра Яковлева скончалась от рака груди последней стадии 1 апреля. Актриса, известная по ролям в фильмах, как "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" ушла из жизни в 64 года. Последнее время она тяжело болела.

Злокачественную опухоль в терминальной стадии врачи обнаружили у нее в 2017 году. Знаменитость прошла 20 курсов химиотерапии. За несколько месяцев до смерти она перенесла операцию. Но лучше ей не становилось. В последнее время сил у нее не было вообще. Она даже не вставала с кровати, не могла ответить на телефонные звонки. Звезда экрана умерла в онкоцентре.

Проводить Яковлеву в последний путь пришли родные, близкие друзья и коллеги. К белому гробу возложили сотни цветов. После церемонии прощания тело актрисы отправили в Калининград. Артистка завещала похоронить ее рядом с бабушкой. Сын и дочь последнюю волю мамы исполнили.

Александра Яковлева трижды была замужем. В первом браке с актером Валерием Кухарешиным у нее родились Елизавета и Кондратий. Звезда советского кинематографа была близка с сыном и дочерью, но не хотела, чтобы они ухаживали за ней. "Мои дети материально поддерживают меня сколько могут. И Лиза, и Кондратий все время рядом. Некоторым в моей ситуации хочется, чтобы дети все бросили и приехали ухаживать за родителями. А я не хочу, чтобы они все бросили. Хочу, чтобы занимались своими семьями, своими детьми, собой", - говорила звезда.

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