«Очередной удар по рядовым россиянам»: В Европе перечислили новые антироссийские санкции

Ни дня без ужасной экономической новости: едва началась неделя, европейцы объявили, что готовят новый пакет антироссийских санкций. Фото: Shutterstock

Ни дня без ужасной экономической новости: едва началась неделя, европейцы объявили, что готовят новый пакет антироссийских санкций.

- Они, вероятно, будут приняты завтра (во вторник, - Ред.), — сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Завтра настало. Санкционные предложения озвучены. И, вероятнее всего, они будут приняты всеми странами ЕС. Мы попросили директора Центра конъюнктурных исследований НИУ Высшей школы экономики Георгия Остапковича прокомментировать главные ограничения, которые предлагает еврокомиссия.

1. Запретить импорт угля из России на 4 млрд евро в год

Георгий Остапкович:

- Что такое 4 млрд евро? Это более 360 млрд рублей. Для примера: чтобы обеспечить всех детей России с орфанными (редкими, малоисследованными, - Ред.) заболеваниями, нужно 80 млрд рублей. Денег за уголь больным детям хватило бы почти на 3,5 года.

Это потеря немаленькая. И нам придется переводить эти объемы угля на восток. Благо, есть Китай, который в большом количестве использует наш уголь. Но он примет его с большим дисконтом, потому что поймет - нам некуда деваться. В итоге можем процентов 30 прибыли потерять.

2. Ввести запреты на импорт из России на сумму 5,5 млрд евро, в том числе цемента, морепродуктов, спиртных напитков

Георгий Остапкович:

- Тут все то же самое: придется искать другие пути, новых потребителей.

3. Ввести полный запрет на сделки с четырьмя «ключевыми российскими банками», включая ВТБ

Георгий Остапкович:

- На тот же ВТБ и без того наложены санкции. Нужно смотреть, что такое запрет на сделки. Если полностью закроют корреспондентские счета (их наши банки открывают в иностранных, - Ред.), то потери будут значительные.

4. Ввести «точечные» запреты на экспорт в Россию на сумму 10 млрд евро. В частности, в области полупроводников

Георгий Остапкович:

- Микроэлектроника - наше больное место. Мы даже утюг не можем произвести без импортных чипов. Один из основных производителей полупроводников, чипов - это Тайвань. И если Тайваню запретят торговать с нами, то нам придется туго. Наша российская микроэлектроника покрывает лишь 15-20 процентов необходимого объема полупроводников.

5. Запретить доступ российских судов в порты Евросоюза «за рядом исключений»

Георгий Остапкович:

- Это очень тяжелый удар. У нас через порты ЕС доставляется много экспорта: нефть, сжиженный газ, пшеница и т. д. Придется ввозить все это под чужими флагами. Например, Ливии. Конечно, страны ЕС понесут убыток от этого ограничения, но у нас потери будут в разы больше.

Георгий Остапкович предупреждает, что если эти санкции примут, они могут стать ударом по обычным россиянам.

- Это падение реальных доходов людей, их занятости, - подчеркнул эксперт.

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