В Грузии назвали Украину «заповедником преступников»

Вице-премьер Грузии, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани

Как минимум, два грузинских "добровольца", Назик Хизанишвили и Теймураз Хиназашвили засветились в видео, как они расправляются с российскими пленными, добивая их выстрелами в голову. В одном видео, при этом, рядом лежат еще несколько попавших в плен российских военных, у одного из которых руки связаны за спиной.

Расправа над беззащитными и безоружными – это уже не просто какое-то нарушение Женевской конвенции, это их собственное саморасчеловечивание. Они с радостью и бравадой демонстрируют, что перестали быть людьми и стали хуже животных. Гораздо хуже. Ибо никакому животному такое в голову не придет. И в так называемом "Грузинском национальном легионе", в который они сейчас входят, практически все такие, как они. И там, кстати, не только грузины, там собран сброд со всего мира. Но сейчас речь именно о грузинах. От отребья, которое собралось в данном подразделении, отказались даже на Родине.

- К сожалению, Украина стала заповедником сбежавших из Грузии преступников, - заявила в недавнем прошлом глава Минюста, а ныне вице-премьер Грузии, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани. - Поэтому я бы пожелала, чтобы правительство Украины не верило рассказам этих преступников и сотрудничало бы не со сбежавшей от нас радикальной оппозицией, а с правительством Грузии.

Собственно говоря, ничего выходящего за рамки грузинско-украинских отношений не происходит. Раньше грузинские бородачи вместе с украинскими чубатыми бегали в Чечне, воюя с российскими федералами, потом украинские операторы ПВО и добровольцы противостояли российским военным в августе 2008-го, а теперь сбежавшие из Грузии вместе с Саакашвили и после него грузинские уголовники и военные преступники грабят и убивают на Украине. И не только русских военных, а и всех подряд гражданских. Как говорят осведомленные источники, на их совести и многие из тех трупов гражданских, которые сейчас пытаются повесить на российскую армию. Это уже не удивляет. Оскотинившиеся вконец субъекты, в которых не осталось ничего человеческого.

Удивляет, что руководство Грузии пока еще пытается считать Украину нормальной и цивилизованной страной. Хотя со стороны Киева постоянно летят угрозы и оскорбления пополам с требованиями ввести санкции против России. Но Киеву этого мало.

Буквально вчера Киев заявил, что "Россия через территорию Грузии контрабандой получает санкционную продукцию, в том числе, военного толка". И это не осталось незамеченным в Тбилиси.

- Это полный абсурд и оскорбительно для Грузии. Ложь, ничего общего с правдой, - заявил вице-спикер парламента Грузии от правящей "Грузинской мечты" Георгий Кахиани.

- Это аморальная политическая атака и большое оскорбление народа Грузии, - ответил на обвинения Киева Первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

Служба госбезопасности Грузии предложила Украине предоставить доказательства и предупредила, что если таковых не будет, то Тбилиси станет расценивать обвинения как «заранее подготовленную дезинформацию, крайне недружественную, как шаг, который направлен на провоцирование в Грузии внутренних беспорядков.

Черту подвел председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, который призвал Украину предоставить подтверждения озвученных обвинений. Кобахидзе назвал действия Киева по отношению к Тбилиси «не поддающимися логике». И не исключил, что воду на Украине мутят сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, сбежавшие туда после него. Те из них, кто сумел пристроиться, покинули Незалежную с полными денег чемоданами. А остальные сейчас, окончательно потеряв человеческий облик, стали карателями и палачами. Проявили свое настоящее нутро.

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