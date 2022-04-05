Бастрыкин поручил следователями изучить провокацию с химическими веществами в городе Рубежное

Глава СК России Александр Бастрыкин.

Председатель СК России Александр Бастрыкин следователям выяснить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с химическими веществами в городе Рубежное.

- При отступлении украинские военнослужащие взорвали цистерны с опасными химическими веществами на территории завода, расположенного в городе Рубежное Луганской Народной Республики. Взрыв создал воздушную смесь с азотной, серной, соляной кислотами и аммиаком. Вдыхание этих токсичных веществ может вызвать тяжелые отравления и токсический отек легких у человека. Таким образом, противоправные действия украинских силовиков по подрыву цистерн создали реальную опасность для мирного населения в городе Рубежное и близлежащих населенных пунктах, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отметим, что это не первая провокация украинских националистов с химическими веществами. 21-го марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что в городе Сумы, когда все мирные жители спали, на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. Жителей Сум спасло только то, что воздушные массы двигались не в сторону города.

Генерал-майор тогда отметил, что еще 19 марта он официально предупредил о минировании данного предприятия в Сумах украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинений России в якобы применении «химического оружия». Он также обратил внимание журналистов на то, что координаты химически опасных объектов Украины нанесены на украинские военные карты.

Одна из таких карт с указанием мест хранения ядовитых веществ на территории Украины была получена при захвате боевой документации 4-й бригады украинской национальной гвардии.

Конашенков очередной раз напомнил, что Вооруженные Силы России «не планировали и не наносят никаких ударов по украинскими объектам хранения или выработки ядовитых веществ», и предупредил, что за любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ «несет прямую ответственность киевский националистический режим», так как в подразделениях Вооруженных Сил, задействованных в специальной военной операции, «нет и не может быть химических боеприпасов».

По мнению ряда военных экспертов Службы безопасности Украины (СБУ) при поддержке Пентагона не случайно создают подобные провокации. Такие прецеденты создаются для создания определенного общественного мнения в Европе, чтобы впоследствии обвинить Россию в утечке компонентов биооружия из какой-нибудь украинской биолаборатории или ядерных отходов с АЭС.

Напомним, что после приземления огромного украинского беспилотника размером с трамвай в Загребе генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг вдруг заявил, что Россия готовит "операцию с химоружием". А ряд представителей американского истеблишмента, после подтверждения самых серьезных опасений заместителем Госсекретаря США Виктории Нуланд, заявила о передаче украинским войскам комплектов химзащиты, которые также служат защитой при биологическом заражении местности. В Европе этот факт восприняли, как нечто само собой разумеющееся.

На фоне скандальной связи семьи Байдена с финансированием секретной военно-биологической программы на Украине все это выглядит довольно зловеще в первую очередь для граждан США, которые очевидно не понимают, какой может прилететь ответ на применение любого оружия массового поражения.

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