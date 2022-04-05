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Политика5 апреля 2022 16:44

Небензя в ООН: «Вы увидели то, что вам хотели показать»

Постпред России при ООН выступил на заседании Совбеза
Людмила ПЛОТНИКОВА
Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности Организации

Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности Организации

Фото: REUTERS

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности Организации.

Касаясь разошедшихся по мировым СМИ кадрам якобы снятых в украинской Буче, дипломат отметил: «Я понимаю, что вы видели трупы и слышали рассказы, но вы увидели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии, которую продвигают украинские и западные СМИ, и то, что трупов в городе не было сразу после ухода российских войск. О чем свидетельствуют несколько видеосъемок. И что есть записи, где украинские радикалы призывают стрелять по тем, у кого есть белые повязки, то есть по мирным гражданам. И что трупы на видео никак не похожи на те, которые пролежали на улице 3-4 дня, а по сенсационным и абсолютно антинаучным данным New York Times - вообще с 20 марта».

Небензя заявил, что этому фейку поверить могут «либо абсолютные дилетанты, либо наши западные партнеры, которые ничего не хотят слушать и давно уже называют черное белым и наоборот. К сожалению, этим странам на саму Украину наплевать».

Он подтвердил, что у нашей страны есть сотни и тысячи свидетельств людей, готовых рассказать о злодеяниях украинских националистов, а обвинения в адрес военнослужащих российской армии о якобы имевших место расправах над мирными гражданами не имеют под собой никаких доказательств.

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