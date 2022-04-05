Небензя в ООН: «Вы увидели то, что вам хотели показать»

Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности Организации Фото: REUTERS

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности Организации.

Касаясь разошедшихся по мировым СМИ кадрам якобы снятых в украинской Буче, дипломат отметил: «Я понимаю, что вы видели трупы и слышали рассказы, но вы увидели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии, которую продвигают украинские и западные СМИ, и то, что трупов в городе не было сразу после ухода российских войск. О чем свидетельствуют несколько видеосъемок. И что есть записи, где украинские радикалы призывают стрелять по тем, у кого есть белые повязки, то есть по мирным гражданам. И что трупы на видео никак не похожи на те, которые пролежали на улице 3-4 дня, а по сенсационным и абсолютно антинаучным данным New York Times - вообще с 20 марта».

Небензя заявил, что этому фейку поверить могут «либо абсолютные дилетанты, либо наши западные партнеры, которые ничего не хотят слушать и давно уже называют черное белым и наоборот. К сожалению, этим странам на саму Украину наплевать».

Он подтвердил, что у нашей страны есть сотни и тысячи свидетельств людей, готовых рассказать о злодеяниях украинских националистов, а обвинения в адрес военнослужащих российской армии о якобы имевших место расправах над мирными гражданами не имеют под собой никаких доказательств.

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