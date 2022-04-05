Вскрылась некрасивая правда об Александре Захаровой

Александра Захарова совсем скоро отметит 60-летие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандал Александры Захаровой с директором "Ленкома" Марком Варшавером и не думает утихать. Конфликт знаменитостей длится несколько месяцев. На этот раз Варшавер рассказал о большой зарплате, которую получила дочь покойного Марка Захарова. Он также поведал о "безобразном поведении" артистки.

"Александра Захарова нахальная, некрасивая дама. Ведет себя безобразно, недостойно. Приходит в театр и по-хамски разговаривает с людьми. Со многими не здоровается", - огорошил заявлением Марк Варшавер.

Он сообщил, что в конце 2021 года Александра Марковна получила большие деньги. "Тринадцатую зарплату. Это заплатил ей театр", - цитирует его Teleprogramma.pro. Правда, сумму театральный деятель озвучивать не стал.

Он отметил, что Захарова по-прежнему выходит на сцену "Ленкома". У нее четыре главные роли. "Ее все актеры терпеть не могут. Она уже не артистка, а дамочка. Считает, что если у нас есть второй состав, то значит, у нее воруют роли. Это она говорит при артистах. Она не стесняется", - негодует Марк Борисович.

Отметим, Александра Захарова совсем скоро отметит 60-летие. Замуж она выходила лишь однажды. В 30 лет пошла под венец с актером Владимиром Стекловым. Однако спустя девять лет артисты развелись. По слухам, причиной разрыва стала измена Стеклова. Актер потом еще несколько раз женился, а вот Захарова больше замуж не выходила.